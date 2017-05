José Luis Ábalos: "La nuestra será la dirección del talante"

José Luis Ábalos (Torrent, Valencia, 1959) es, junto a la diputada Adriana Lastra, el artífice del éxito con la que Pedro Sánchez frente a buena parte de las estructuras de su partido. Ambos coordinaron su campaña. Él, diputado desde 2008, también es parte del conocido como aparato, ya que es el líder del partido en la provincia de Valencia. Allí logró un excelente resultado, en la fase de avales y luego en las urnas, frente al líder del partido y president de la Generalitat, Ximo Puig, que apoyaba a Susana Díaz.

Es un diputado experto y un hábil negociador que este miércoles ha recibido el encargo de suceder a Antonio Hernando como portavoz del PSOE en el Congreso. Asume el puesto de manera provisional, hasta el congreso federal del PSOE, el 17 y 18 de junio, cuando se nombrará una nueva Ejecutiva y el proyecto de Sánchez echará a andar. Pero él está llamado a altas responsabilidades, ya sea en el grupo parlamentario o en la sala de máquinas de Ferraz.

¿Tiene el PSOE la unidad al alcance de la mano o es muy difícil después de estas primarias?

Tenemos que intentar trabajar para ello todos. La nueva dirección tiene que crear las condiciones necesarias para que eso sea posible e integrar a las personas que han tenido una opción legítima. El resto tiene que asumir los resultados. Si priorizamos el proyecto, la unidad es posible. El proceso ha concluido, la última palabra la han tenido los militantes y el resultado ha sido clarísimo.

Pedro Sánchez quiere que los delegados del congreso, que votará los nuevos órganos y documentos, sean una muestra proporcional de los resultados y que no se impongan otras mayorías en las votaciones que están teniendo lugar esta semana. ¿Es un buen termómetro sobre quién quiere integrarse y quién no?

La propuesta comenzó en Asturias y se ha extendido a otros sitios. Se trata de aceptar los resultados y, en torno a eso, construir una mayoría para que el congreso vaya bien. Es un gesto que también pretende facilitar la celebración de los congresos posteriores.

"Susana Díaz se puede quedar sola en su actitud"

Susana Díaz no quiere aceptar esa propuesta. ¿Qué le parece?

No me parece lo más adecuado, porque además se puede quedar sola en con esa actitud y no sería muy coherente con decir que se quiere coser. Si se trata de ayudar a Pedro Sánchez, ¿qué mejor manera de no tener problemas? Si no favoreces esta fórmula, el mensaje que se manda es que hay que ganarse el ser delegado. Y puede intentar ganar en esto y en otras cosas, pero no podrá quejarse.

Los presidentes autonómicos, salvo Francina Armengol (Baleares) hicieron campaña por Díaz y perdieron las primarias en sus regiones. Ahora tienen que afrontar sus congreso. ¿Desestabilizaría sus Gobiernos que tuvieran que dejar el cargo porque otro candidato se hiciese con el control del partido?

Hemos estado defendiendo un modelo basado en la participación y la decisión de la militancia. No podemos alterar ese discurso y pensar diferente ahora que hemos ganado. La mayor responsabilidad que tiene esta candidatura es no defraudar los compromisos e incluso las expectativas generadas. Y eso vale a nivel federal y para los demás. La última palabra la tiene la militancia. Es cierto que hay que preservar la institución, pero hay que ver cómo se preserva mejor, asumiendo lo orgánico también o repartiéndose la faena. Y hay precedentes. Javier Fernández se presentó a la secretaría general en Asturias cuando había un presidente socialista del Principado. Y ganó.

No hay que estigmatizar las bicefalias.

No, porque hay casos en los que conviene y otros en los que no. Imagine que Ángel Gabilondo fuese presidente en Madrid porque Ciudadanos hubiera hecho lo correcto y lo hubiese apoyado. Si hubiera ocurrido, habría un presidente y un secretario general distintos. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno no es monocolor y hay áreas dirigidas por Compromís, por lo que parte de las políticas no coinciden con el programa socialista. El programa de Gobierno y el partido son asuntos distintos.

Que los barones no vayan "a su bola"

Lo que los secretarios generales querrán saber es si, más allá de que hable la militancia, desde la dirección federal se iniciará algún tipo de purga.

Desde la instancia federal lo único que se puede plantear una visión federal de un solo partido que es el PSOE. Del mismo modo que hubo algunas reservas sobre el PSC, creo que no debemos hacer varios PSC sin el estatuto jurídico del partido. Todas las federaciones tienen que sentirse concernidas por el proyecto federal y no ir a su bola. Esto no es una confederación.

¿Se presentará al congreso de la Comunidad Valenciana?

No. No estoy en eso.

"No apoyaremos la moción de censura de Podemos"

Uno de sus primeros retos como portavoz será la moción de censura al Gobierno presentada por Pablo Iglesias. ¿Qué le dirá desde la tribuna?

No la vamos a apoyar. La iniciativa ha sido tomada de forma unilateral. La moción tiene dos facetas: la censura, está muy justificada, y la alternativa, muy poca acreditada.

¿En qué se notará que el PSOE tiene nuevo líder? ¿Será usted la cara del endurecimiento de la oposición al PP? ¿Será usted el portavoz del giro a la izquierda?

No, porque soy un portavoz provisional porque Antonio Hernando ha dejado esa responsabilidad. Yo formo parte de la dirección del grupo parlamentario y gozo de la confianza del secretario general y por eso se me ha nombrado. Cuando se tenga una nueva dirección política del partido, el último día del congreso, se nombrarán direcciones en los grupos parlamentarios y ahí se aprobará también la línea política. Ahora hay que recordar que sigue habiendo una Gestora, que sigue siendo la responsable del partido.

¿Será fácil trabajar en un grupo en el que la mayoría de los diputados apoyó a Susana Díaz?

Mi mandato son tres semanas y tengo una relación perfecta con todos los diputados, salvo que me engañen [ríe].

"Creo que la legislatura durará"

¿La legislatura durará?

Creo que sí, porque a Rajoy le interesa que dure. Quien tiene la capacidad para disolver las Cortes es el presidente y a él le interesará mantenerse todo el tiempo que pueda.

¿Llegarán a acuerdos con el PP?

Sí, ¿por qué no? Siempre podemos coincidir con el PP o con otros partidos.

¿Cree que se puede superar esta fase de enfrentamiento interno tras tantos insultos y puentes dinamitados?

Sin duda, tengo una gran confianza en todos los diputados y he mantenido relaciones en lo personal con todos. Va a intervenir mucho el talante, la actitud, considerar que el otro forma parte de tu mismo proyecto, aunque sea plural y diverso. Todos tienen que sentirse incluidos y, por lo menos mientras yo esté, no se va a tocar a nadie.

¿Vuelve el talante? Es una palabra fetiche de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero es que el talante existe y no es exclusivo de nadie. La nuestra será la dirección del talante.