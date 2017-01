El Gobierno recurre en el TC la paralización de la Lomce y la equiparación del salario de los subcontratados

El Gobierno cumple su amenaza y recurre al Tribunal Constitucional la paralización de la Lomce y la equiparación del salario de los trabajadores subcotntratados a los contratados, dos iniciativas de la oposición que el Partido Popular no pudo frenar en el Parlamento. Con este movimiento, el Ejecutivo cumple su amenaza de enviar al Alto Tribunal todos aquellos asuntos que, a su entender, supongan un aumento del gasto o una reducción del ingreso. "El Gobierno pidió en su momento a la Mesa que reconsiderara su posición, pero rechazó ese requerimiento", justificó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo.

El Gobierno alega que no cede en este nuevo punto de fricción en lo que considera un "debate constitucional". El Ejecutivo insiste en que no quieren imponer su criterio, sino que cuando los Presupuestos se aprueban hay que cumplirlos y para modificarlos hay que seguir unos procedimientos y no puede hacerse con una decisión de los partidos de oposición en el Parlamento.