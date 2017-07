Davidovich, primer español ganador de Wimbledon Júnior en 50 años

El malagueño Alejandro Davidovich se ha convertido este domingo en el primer español en 50 años que gana el título júnior de Wimbledon -desde que en 1967 lo hizo Manuel Orantes-, al vencer por 7-6 (2) y 6-3 en una hora y 25 minutos al argentino Axel Geller.

Davidovich, de 18 años, que ya fue semifinalista en Roland Garros hace un mes, también en Júniors, ha terminado el partido con una soberbia dejada en la pista uno, la segunda en importancia en el All England Tennis Club. Con su victoria ha impedido que el tenis argentino consiguiera su primer título júnior en Wimbledon.

Remember the name - Alejandro Davidovich Fokina.The Spaniard beats Axel Geller 7-6(2), 6-3 to win the boys’ singles title.#Wimbledon pic.twitter.com/d75HkxDjDq