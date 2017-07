Garbiñe Muguruza: "Serena me dijo que un día ganaría y aquí estoy"

"Hace dos años, Serena (Williams) me dijo que un día ganaría en Wimbledon. Y aquí estoy", reconocía Garbiñe Muguruza poco después de alzar el trofeo de campeona en Londres. Nada más ganar su segundo grande (7-5 y 6-0), la jugadora hispanovenezolana tildó de "increíble" haber derrotado a Venus Williams, una jugadora "a la que crecí viendo". No hay que olvidar que en la primera final de Grand Slam de Venus (1997), Muguruza únicamente tenía tres años.

"Esto no es sólo mío, es de todo el equipo", añadió la campeona después de "un partido muy duro", con el primer set como gran punto de inflexión. "Garbi, has estado increíble. Muy bien hecho, precioso", valoró su rival, que no perdió la ocasión de mandar un mensaje a su hermana y al tenis en pleno: "Te he echado de menos. He intentado hacerlo como tú, pero tendré otras oportunidades".

Muguruza se convierte en la cuarta ganadora española en Londres tras los triunfos de Manolo Santana (1966), Conchita Martínez (1994) y Rafa Nadal (2008 y 2010). Une este título al que ganó en Roland Garros hace un año.