Nadal: “He dado todo lo que he tenido, pero no ha sido suficiente”

El lunes por la noche, Rafael Nadal no cogió una copia de la hoja de estadísticas que Wimbledon entrega a los jugadores después de sus partidos, justo antes de entrar a la sala de prensa. El campeón de 15 grandes, eliminado agónicamente en octavos de final por Gilles Muller (3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 15-13 en 4h48m), no vio que sus números ante el luxemburgués rozaron la excelencia, que disparó 23 aces (su récord de siempre), que ganó un 83% de los puntos que disputó con primer saque, que conectó 77 ganadores y solo 17 errores no forzados, que su acierto en la red fue para subrayar en rojo (33 de 46) y que al final del encuentro sumó siete puntos más que su contrario (198, por 191). Entonces, ¿cómo se explica la derrota?

“Yo he hecho cosas bien, pero en hierba no solo se trata de hacer cosas muy bien durante cuatro o cinco juegos por set, tienes que hacerlo en todos los juegos”, reflexionó el mallorquín tras su eliminación. “Si cometes un error estás fuera y esto es lo que me ha pasado en los dos primeros parciales: he cometido dos errores con mi servicio y me ha costado ponerme dos sets abajo”, añadió. “Las estadísticas pueden ser buenas, pero he cometido dos errores que me han supuesto mucho, porque me he quedado sin margen. Contra un sacador juegas con mucha presión y no te puedes permitir ni un fallo más en todo el partido. Casi no los he hecho, pero él en el quinto set tampoco. Llegados a esa situación, con el saque saca muchos puntos gratis y le permite ser agresivo. Cualquier cosa podría haber pasado, pero en general ha sido un poco mejor que yo en el quinto”.

Al llegar al vestuario, Nadal y su equipo lamentaron que la ventaja que Muller abrió en la primera hora y cuarto de partido, cuando ya mandaba por dos sets. Si el balear hubiese logrado imponer el ritmo del tercer y cuarto set, si hubiese evitado ir a una quinta manga que jugó a cara de perro, el desenlace posiblemente habría sido bien distinto.

“Lo he intentado, he dado todo lo que he tenido, pero no ha sido suficiente”, se lamentó el número dos del mundo, que tendrá que esperar para asaltar el trono del circuito que ocupa Andy Murray. “He jugado con una actitud muy buena tras estar en una situación muy complicada, al límite. Me he puesto en una posición para ganar y no la he aprovechado”, prosiguió el balear, que tuvo cinco pelotas de break en la quinta manga, no pudo convertir ninguna y se despidió tras ver cómo su contrario sí lo conseguía.