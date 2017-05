El vestuario, a muerte con la aventura de Piqué

La aventura de Gerard Piqué cuenta con todos los apoyos necesarios para que llegue al final con éxito, al menos desde el corazón del vestuario. Después de que el plan del jugador del Fútbol Club Barcelona para construir una Copa del Mundo bajo el paraguas de la ATP quedase al descubierto este jueves, los mejores jugadores de mundo apoyaron la idea del catalán sin medianías, deseando que saliera adelante por todos los beneficios que la competición reportaría al circuito.

“Desde hace tiempo sé que había un grupo que quería montar un campeonato del mundo y que Piqué estaba dentro”, se arrancó Rafael Nadal tras llegar a cuartos de final en Madrid, donde le espera el belga Goffin. “Es algo muy bonito, muy interesante. Poder competir por nuestro país durante 10 días en el mismo lugar es una iniciativa fantástica. Ojalá sea así”, insistió el campeón de 14 grandes. “Falta un evento así en el circuito, pero no es una contestación a la Copa Davis. La Davis es una competición importante que me ha dado momentos de mucha adrenalina y de felicidad”, afirmó el número cinco del mundo, que pese a todo no ha mantenido contacto con Piqué. “No conozco a Gerard, no he hablado nunca con él ni creo que él sea el capo de nada, es una parte de un grupo. Yo estoy feliz porque quieran invertir en nuestro deporte. Eso siempre es bienvenido y ojalá su idea llegue a buen término”, zanjó el balear.

“Hemos hablado varias veces, pero no puedo revelar lo que hablamos porque hay muchas cosas que no son oficiales”, reconoció Novak Djokovic, que en cuartos se medirá a Kei Nishikori. “Hay ciertas ideas y proyectos previstos en los que él también está involucrado, pero todavía no sabemos si se harán realidad. La verdad es que depende de varias cosas”, prosiguió el número dos del mundo. “El mundo de tenis es complicado porque hay muchos órganos directivos que tienen control sobre ciertos aspectos del deporte y también de los torneos. El calendario es bastante difícil”, continuó el serbio. “Pero me alegro mucho de que haya gente como Gerard que esté dispuesta a invertir el tiempo y la energía para mejorar este deporte. Espero que lo que estamos hablando vea la luz”, cerró el campeón de 12 grandes.

“He intentado hablar con él un par de veces, pero solo hemos intercambiado mensajes, nunca en persona ni por teléfono”, desveló Andy Murray, que cayó 3-6 y 3-6 con el croata Coric en octavos de final. “Hacer cosas nuevas en el tenis nunca es fácil. Siempre hay muchos obstáculos y es difícil con el calendario que tenemos”, añadió el británico. “En cualquier caso, es una idea muy emocionante y si sale sería una noticia muy buena para nuestro deporte. El tenis necesita un torneo como este”, se despidió el número uno mundial, que en Madrid defendía los 600 puntos de la final de 2016 y se marchó con un botín de 90.

“No he tenido confirmación oficial por parte de la ATP, pero es una idea muy buena”, aseguró Feliciano López, clasificado para cuartos de dobles con Marc López tras vencer 6-3 y 6-4 a Tommy Haas y Max Mirnyi. “Se trata de hacer algo parecido a lo que jugábamos antes de Roland Garros. Se llamaba World Team Cup y era un formato muy bonito, aunque en una semana muy complicada”, recordó el español. “Los mejores jugadores del mundo empezaron a fallar en los últimos 10 años, pero yo he jugado esa competición muchas veces y he visto a los mejores. Con los cambios que hubo en el calendario, el torneo dejó de tener a los mejores y seguía siendo bonito, pero la semana previa a Roland Garros la gente no quiere arriesgar y lesionarse antes de un Grand Slam. La idea es hacer algo parecido a lo que había ahí y buscar una semana que sea la mejor para poder hacer un torneo como ese, que era fantástico. No sé si el formato va a ser igual, pero si se hace será fantástico para el tenis”.

Más claro, imposible: Piqué se ha tirado a la piscina, pero antes de hacerlo sabía que estaba llena de agua.