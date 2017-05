Edwin Jackson, el “David Russell” del siglo XXI para Estudiantes

Máximo anotador de la ACB y líder en valoración, mejor producción ofensiva a nivel de Estudiantes en 25 años y de toda la liga en casi una década, más tiros libres encestados, jugador con más minutos disputados y faltas recibidas de la competición, diferencia de casi seis puntos (la mayor en más de 20 años) entre su anotación (21,9 puntos de media) y la de Sergio Llull (16)… Queda claro que el impacto en el baloncesto español de Edwin Jackson (Pau, Francia, 1989) no tiene parangón en la época reciente.

Con el premio de la salvación para los suyos, aunque no el de disputar la postemporada, 'Le Roi' (el rey) de la Liga Endesa ya se ha despedido de la afición estudiantil en casa, con su marcha antojándose casi segura a un partido de que concluya el año. Qué mejor momento que el epílogo de un curso memorable para analizar el mito presente de Jackson junto a cuatro leyendas de la historia estudiantil: Rafa Vecina, Pablo Martínez-Arroyo, Nacho Azofra y Alfonso Reyes.

Su temporada

Rafa Vecina: “A nivel individual, sobre todo por el gasto de minutos que tiene y lo poco habitual que es en los últimos años que haya un jugador con un peso tan importante en el equipo como el suyo, se antoja un poco raro. Se reparten mucho los minutos: las rotaciones, la inmensidad de plantilla, el tipo de jugador de ahora, cuya musculatura no se apoya mucho en el hecho de estar jugando excesivos minutos… Es importantísimo. Hacía tiempo que no se veía un jugador con esa capacidad anotadora. El peso ofensivo del Estudiantes se basa mucho en él”.

Pablo Martínez-Arroyo: “Me parece muy impactante. Antes, este tipo de jugadores eran más habituales, con medias altas de puntos y muchísima presencia en ataque. En los últimos años, no tanto. Creo que es el típico jugador que atrae mucho el foco y eso está bien. Me parece que es un chaval que hace que la gente vaya a los partidos”.

Alfonso Reyes: “Espectacular. Es el máximo anotador de la liga y está haciendo que Estudiantes no pase relativos apuros a la hora de mantener la categoría. Por desgracia, en los últimos años esa ha sido la tónica. Esperemos que el club vuelva a la senda de intentar luchar por títulos, que es lo que todos los aficionados del equipo quieren. Para la liga, siempre es bueno tener grandes anotadores y referencias en ataque”.

Nacho Azofra: “Desde luego, no ha bajado el pistón. En una liga tan dura, impresiona su madurez, porque es relativamente joven. Incluso para los jugadores veteranos, mantener ese nivel de concentración en anotación y además sumar en otros aspectos del juego… También aporta en defensa, rebote… Estar partido tras partido sin bajar el pistón es digno de alabanza”.

¿Alguna debilidad?

RV: “Ha tenido un papel muy claro dentro de este equipo. Pedirle que esté bien en muchos apartados es muy complicado en el baloncesto de hoy en día. Tengo el caso de cuando yo estaba en Málaga con Mike Smith. Cuando llegó de Maristas a Caja de Ronda/Unicaja, hacía tantas cosas bonitas y bien que había momentos en los que nos quedábamos mirándole para ver qué iba a hacer. Saltaba, metía mates, defendía… Hacía de todo. Llega un momento en que te cohíbe el hecho de estar tú ahí.

Empiezas a pensar y dices 'Todo esto que está haciendo está muy bien, pero aquí hay que sumar efectivos al equipo. Uno solo no gana nada'. Yo no soy muy partidario de estos jugadores si el resto del equipo no se acopla perfectamente. Me gustan los equipos más compensados en todos los aspectos, con un juego más de conjunto. Pero está claro que para el fan de hoy en día, y sobre todo si queremos tener las similitudes con el baloncesto NBA, se llevan el MVP y este tipo de cosas. Si va bien, todo suma. Si las cosas van mal, se verán más los fallos”.

PMA: “El esfuerzo que hace para poder meter puntos y cómo le defienden es de una exigencia física brutal. De algún modo, intuitiva o naturalmente, descansa un pelín en defensa cuando puede. Eso, a veces, es difícil en el baloncesto actual. Hace años, Pinone comentaba que con la diferencia que había entre americanos y españoles él podía descansar en defensa a veces. Ahora, cuando uno descansa en defensa se abre un hueco ahí.

Siempre habrá jugadores a los que no les podrás pedir el mismo rendimiento en un sitio y otro de la cancha. Los especialistas siempre han existido: ataque, defensa, tiro, rebote, pase… Michael Jordan sólo hay uno. Edwin Jackson está muy lejos de ser eso, claro. Es un especialista en ataque y en defensa no puede serlo. Si se pone y se centra, sí, pero este año está más motivado con su parte ofensiva, lógicamente”.

¿Individualismo contraproducente?

RV: “En todos los equipos necesitas una persona que tenga ese desparpajo: que aporte puntos, que en los momentos delicados absorba el juego ofensivo… Lo que quizás sí cuadra menos es la dependencia que se pueda tener de él. Ya no sólo por ser un anotador, sino porque Jackson maneja mucho la pelota.

En ciertos momentos, yo encuentro factible tener un jugador así, pero en otros a veces limitas un poco la capacidad de movimiento del resto del equipo. Juega en cabecera, en lateral, penetra… Entonces, las circunstancias obligan a los demás a leer dónde va a actuar y les limitan un poco en algunos casos. Salva (Maldonado) tiene esto más que mamado. Lleva toda la temporada igual y haber mantenido ese ritmo que lleva es tremendo”.

PMA: “Ese debate siempre estará ahí y está bien abrirlo. En el baloncesto somos mucho de que hay que jugar en equipo y pasarse mucho el balón. Pero también tiene que haber jugadores que quieran meter muchos puntos, con esa ambición y ese querer tirar para adelante. Una individualidad bien llevada te aporta mucho.

Hay que ver de dónde viene Estudiantes, que llevaba un tiempo con serios problemas a final de año. Por lo menos, esta temporada ha sido más tranquila. Siempre parece que estos jugadores que anotan tanto van a poder hacer que el equipo tenga más victorias. Pero este juego es tan rico en matices y complejo que a veces pasa que un jugador que anota mucho no impacta directamente en las victorias del equipo.

Hay un vídeo de Michael Jordan que veo a menudo en el que dice una frase impactante: 'Me frustraba tanto que pensaba que un campeón anotador no podía liderar a su equipo a ganar títulos'. Lo decía en sus primeros años, cuando tenía medias por encima de los 30 puntos y los Chicago Bulls no despegaban”.

¿Sería injusto que no ganase el MVP?

RV: “El jugador más valioso no sólo es el que mete más puntos o salva al equipo, sino el grano diferencial dentro de un equipo que también puede marcar diferencias. Si nos atenemos exclusivamente a los números, evidentemente Jackson tiene muchas posibilidades de llevarse el MVP. Creo que las estadísticas son importantes para ser tenidas en cuenta por los entrenadores, pero a nivel individual no es una cosa que yo valore mucho.

Valoro más al tipo que te coge ocho rebotes y te salva un partido que al que prácticamente tira 20-25 veces por partido para meter 20 puntos. No quiero decir que Edwin no sea importante para el equipo, porque es fundamental tener a alguien que no tenga ni vergüenza ni miedo a la hora de lanzar. Incluso si se le pregunta a él, la valoración que hace cuando mete 25 puntos y el equipo ha perdido es que hubiese cambiado los puntos por una victoria. Este premio siempre te congratula si va acompañado de un éxito deportivo”.

PMA: “Quizá tampoco sería injusto. En nuestra liga, es complicado que se valore la individualidad por encima del triunfo colectivo. Siempre tiene que estar él en la lista, claramente. Pero si me dices que puede ser más el MVP que Llull, Dubljevic, Larkin… Alguien debería lanzar una fórmula en España que pondere la valoración con respecto a las victorias del equipo, el impacto de cada jugador en esos triunfos. Habría que mirar la de Jackson a ver qué tal. Creo que el MVP debería ir por ahí. A él y a Estudiantes les viene muy bien que acapare tanto foco”.

NA: “Para mí es el MVP. Sigo al Estudiantes y sé lo importante que es para el equipo. Quizá hay otros jugadores que llaman más la atención porque sus equipos están en los primeros puestos de liga, pero Jackson está entre los dos-tres mejores de la liga sin ninguna duda”.

AR: “Depende de cuáles sean los criterios para elegir a ese MVP. Como parece en los últimos años, no sólo importa ser el máximo anotador o el más valorado. También cómo esté tu equipo. Cuanto más arriba esté tu equipo, y si eres una pieza importante, más peso tienes en la liga”.

¿Entre los mejores de la historia de Estudiantes?

RV: “Es difícil. En un año, yo todavía no compararía a Edwin con Alberto Herreros, Nacho Azofra, John Pinone, Ricky Winslow, Felipe Reyes… No lo puedes comparar porque una temporada no es suficiente. Sí que está haciendo un trabajo excelente, pero el tiempo que te quedas en un club es lo que marca si tú estás entre esas personas que se tienen que mencionar dentro de la historia del equipo. Estamos hablando de palabras mayores. Se lo tiene que ganar si tiene continuidad en Estudiantes”.

PMA: “Yo tengo un premio de tiros libres en una temporada, pero te pedían un mínimo de tiros libres. Aquí es un poco lo mismo. En un año, y además relacionando su temporada con la del equipo, para mí no llega a eso. Es que Estudiantes ha tenido muchos buenos jugadores y varios de ellos han estado mucho tiempo. Lo que está claro es que, en un año, el impacto puede ser como el que pudo tener David Russell cuando llegó. Lo que pasa es que esos grandes jugadores convirtieron al equipo en uno muy competitivo. Si Edwin se queda y encima Estudiantes se mete en playoffs y crece el año que viene… Pero para eso se tendría que quedar”.

NA: “Bueno, es un jugador que ha estado un año aquí. Si queda máximo anotador del año, bienvenido sea, porque el segundo está a muchos puntos de él. Para ser uno de los mejores de la historia del club, supongo que tendría que estar más tiempo aquí. Cosa que no creo que pase (risas)”.

AR: “Hay muy buenos jugadores en la historia del club como para hacerlo con sólo una temporada. Es un gran jugador, pero yo no me atrevería a hacer eso, desde luego”.

Continuidad difícil

RV: “Es un jugador que ha ido dando saltos. No cuajó en el Barça ni en Unicaja, o por lo menos la sensación fue esa. En Estudiantes se le ve muy a gusto, con un papel importante y un gran peso dentro del equipo. A lo mejor ha dado con el club donde tiene que estar para ver su potencial. En otros clubes donde los roles están más repartidos, quizás él no saldría tan beneficiado o no tendría tanto mando.

Es algo que tiene que valorar él. Tiene calidad, cuando llegó a España ya venía siendo el máximo anotador de la liga francesa. Es un muy buen jugador, pero muchas veces tienes que estar buscando dónde encajas perfectamente o dónde eres feliz. Para mí, ver a un jugador con una buena sonrisa después de un partido es muchas veces más importante que tener cabida en un club grande, donde eres uno más. Hoy en día, para los equipos grandes no queda al margen ser el MVP de una liga si llega a serlo y tener una media de veintipico puntos por partido”.

PMA: “Yo tengo entendido, desde fuera, que las cosas van un pelín mejor desde el punto de vista económico con el patrocinio de Movistar. Hay intención de poder hacer el equipo más competitivo e ir un poco para arriba. Supongo que si hay posibilidades de apostar por un jugador así y otros que realmente traigan más competitividad, él lo valorará. Ahora dirá 'En Estudiantes voy a tope, me hago un hueco y me vuelvo a situar. Merezco un reconocimiento'. El club tendrá que valorar hasta qué punto su liderazgo anotador va en relación con el crecimiento del equipo en su conjunto para apostar por él o no”.