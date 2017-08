Una victoria de Márquez y un triplete español en Brno para honrar a Ángel Nieto

Se ha convertido en el maestro de la estrategia en las carreras flag to flag después de que su equipo cometiera un error de bulto en el circuito de Phillip Island cuando disponía de su primera oportunidad para convertirse en campeón del mundo de MotoGP por primera vez en 2013.

Desde entonces en el box de Marc Márquez se trabaja la estrategia al milímetro y no se deja absolutamente nada a la improvisación. Una sincronización que le ha permitido al piloto del equipo Repsol Honda convertirse en el más astuto cuando llega la necesidad de cambiar de moto. Así ha ocurrido en Brno, donde ha sido el primero en entrar a cambiar de moto cuando sólo se habían completado las dos primeras vueltas. [Así te hemos contado el Gran Premio de la República Checa de MotoGP]

Una maniobra que le he permitido sumar su segunda victoria consecutiva esta temporada y afianzarse al frente de la general de MotoGP, con una renta de 14 puntos sobre Maverick Viñales, 21 sobre Andrea Dovizioso, 22 sobre Valentino Rossi y 31 sobre Dani Pedrosa, que subió al segundo cajón del podio. Fue Viñales el que completó el triplete español del Gran Premio de la República Checa en memoria de Ángel Nieto, fallecido el pasado jueves.

