Morata falla un penalti, Pedro se autoexpulsa y el Arsenal se lleva la Supercopa

Sonó el nombre de Morata en Wembley. El fichaje más caro de la historia del Chelsea (80 millones de euros), el sucesor de Diego Costa, el discípulo de Conte, el futuro -o quizás presente- delantero titular de la Roja... Todos lo esperaban y todos lo aplaudieron en el minuto 74, en su debut oficial. Sin embargo, su estreno no fue el deseado ni el soñado. El ex del Real Madrid mandó fuera sus dos primeras ocasiones como blue: un disparo que se fue al lateral de la red y un cabezazo que se marchó lejos de la portería. Y, por si fuera poco, erró uno de los dos penaltis fallados por su equipo -el otro lo erró Courtois- y dio la Supercopa inglesa -o la Community Shield, como la quieran llamar- al Arsenal (1-1; 4-1).

No fue el día de Morata, que jugó poco más de 15 minutos y no convenció, pero tampoco lo fue de otros dos viejos conocidos por el aficionado español: Pedro, que se autoexpulsó con una entrada durísima cuando restaban 10 minutos para el final, y Courtois, que decidió lanzar el segundo penalti de su equipo y lo mandó a las nubes. Azpilicueta y Cesc Fàbregas se salvaron de la quema, pero el resto pagaron su atrevimiento. Muy al contrario que el Arsenal, que conquista su primer trofeo este curso y, como viene siendo habitual, pinta bien en estos primeros compases de la temporada. Aunque, obviamente, ya veremos cómo la acaba. No hay que dejar pasar el factor Wenger.

Lo cierto es que el Arsenal fue mejor en todos los sentidos. Tuvo más ocasiones, dispuso de más balón y dejó buenas sensaciones, con varios de sus fichajes brillando en su estreno. No lo hicieron, eso sí, hasta la segunda mitad. Porque primero mandó el Chesea, con Batshuayi ocupando el puesto de Morata -con él se va a jugar la titularidad- y un equipo calcado al del curso pasado. Incluso, a nivel de juego, inaugurando el marcador en el minuto 46, en un despiste gunner que acabó mandando dentro de la portería Moses.

Parecía, en ese momento, y después de la primera mitad, que el Chelsea iba a levantar la Community Shield sí o sí, sin demasiados esfuerzos y con nulos problemas. Sin embargo, la segunda mitad fue para el Arsenal. El equipo de Wenger apretó y acabó llevándose el gato al agua. Eso sí, fue gracias a Pedro, que se autoexpulsó con una entrada durísima por detrás a 10 minutos del final. Y bien que lo pagaron los blues. En esa falta, Xhaka se la puso en la cabeza a Kolasinac -uno de los nuevos- y el equipo de Wenger mandó el partido a penaltis.

Y, desde el punto fatídico, llegó el primer golpe a Morata en su nueva etapa. Marcó el Arsenal todos sus lanzamientos y tan solo anotó uno el Chelsea, obra de Cahill. Morata y Courtois fallaron y Conte perdió su primer título de la temporada. No fue el día del español, pero tampoco fue el de muchos otros. La moneda, esta vez, cayó del lado del Arsenal.