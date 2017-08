Ni un susto aparta a Marc Márquez de la ‘pole’ en Brno

Siempre arriesga al máximo en cada entrenamiento para saber dónde está el límite. Forma parte de su rutina de trabajo para llegar preparado a la carrera, aunque esos sobresaltos estremecen a los integrantes de su box. En esta ocasión ni un susto ha conseguido apartar a Marc Márquez de la pole en Brno, donde el líder de MotoGP ha obtenido la segunda consecutiva después de conseguir su mejor crono (1:54.981) en la última vuelta lanzada y salvar una caída con el codo nada más salir a pista cuando el francés Loris Baz seguía su rueda.

“Sabía que me costaría hacer la pole en este circuito. Después del susto, la segunda vuelta no ha sido igual y dejado un margen de seguridad porque estamos en una parte del campeonato en la que hay que minimizar los riesgos porque vienen muchas carreras seguidas”, ha analizado el piloto del equipo Repsol Honda tras certificar su pole número 69 en el campeonato del mundo y la 41 en MotoGP.

Márquez tomará la salida desde la primera posición y estará acompañado en la primera fila de la parrilla por Valentino Rossi –que se ha quedado a 92 milésimas- y Dani Pedrosa (0.138).

“Era optimista porque me he sentido bien sobre la moto y con la goma blanda podía ser rápido. Estar en la primera fila es importante y ese era mi objetivo”, ha explicado Il Dottore, cuyo objetivo pasa por recortar los 10 puntos que le apartan del liderato en una carrera en la que las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas y se espera la aparición de la lluvia en el circuito de Brno.

La segunda fila de la parrilla de salida la completan Andrea Dovizioso –a seis puntos del líder-, Cal Crutchlow y Jorge Lorenzo, que se vio obligado a comenzar de cero cuando restaban cinco minutos para la sesión de clasificación. Al piloto español de Ducati le fue anulado su crono al exceder los límites de la pista en la curva 14 cuando se había situado en la cuarta plaza en la tabla de los tiempos.

Tras él partirá Maverick Viñales (séptimo), que necesita hacer una buena salida para no perder de vista a los pilotos de la primera línea y poder seguir su estela porque sólo cinco puntos le separan del liderato de Márquez.