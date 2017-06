¿Amenazan los pilotos italianos el dominio español en MotoGP?

Casey Stoner, en 2011, fue el último piloto que se atrevió a romper la hegemonía española en MotoGP. El Mundial del australiano es el único ajeno a los motociclistas de nuestro país en los últimos siete años. En este periodo de tiempo, tanto Jorge Lorenzo como Marc Márquez han ganado sus tres títulos en la categoría reina (2010, 2012 y 2015 el mallorquín; 2013, 2014 y 2016 el ilerdense). De hecho, nuestros representantes siguen muy en liza en este 2017, especialmente el debutante Maverick Viñales y Márquez. Sin embargo, hay una amenaza seria a su dominio, y esta viene de Italia.

La caída y posterior abandono de Viñales en el Gran Premio de Holanda ha provocado que Andrea Dovizioso pase a ocupar el liderato mundialista, con 115 puntos. Sus dos victorias en lo que va de curso (Italia y Cataluña) y un segundo puesto (Qatar) hacen que la Ducati del italiano empiece a ser candidata seria al título prácticamente a mitad de curso. Ahora mismo, es la gran amenaza para la Yamaha de Maverick, que pasa a ser segundo con 111.

El piloto de Figueras ha logrado tres triunfos hasta ahora (Qatar, Argentina y Francia) y también el segundo puesto en Italia. También ha sufrido dos abandonos (Estados Unidos y Holanda). Ahora mismo, Viñales no está pasando por su mejor momento. Quedó muy afectado por el décimo puesto que obtuvo en Cataluña, y el '0' de este domingo en La Catedral no ayuda a reflotar su moral. Por si fuera poco, el piloto catalán también tiene al enemigo en casa, porque Valentino Rossi es tercero en el Mundial (108 puntos) después de ganar en Assen.

Hacía más de un año que Il Dottore no se subía a lo más alto del podio, ya con 115 victorias en sus 20 años como profesional. Llevaba un tiempo mostrándose irregular tras un gran arranque de temporada (tercero en Qatar, segundo en Argentina y segundo en USA), pero ha vuelto por sus fueros iniciales. Su duelo con Danilo Petrucci y Dovizioso este domingo bien pudo convertir la cita de Assen en la mejor de lo que va de campaña. Y no sólo eso, sino que estuvo a punto de causar un triplete italiano en el podio. Al final, no ocurrió, pero los resultados de la octava prueba del Mundial han provocado que hasta dos pilotos de esa nacionalidad acorralen a Maverick en la lucha por el campeonato.

Justo detrás de Rossi, el vigente campeón del mundo, Márquez, el hombre que acabó con el pleno transalpino en Holanda. No ha tenido una primera mitad de temporada tan arrolladora como la de otros años, pero el '93' sigue compitiendo a muy buen nivel con su Honda. Sólo ha ganado una vez hasta la fecha (Austin), pero sus tres podios (segundo en España y Cataluña, tercero en Holanda) le hacen seguir en la pelea por el título (104 puntos). Una muy encarnizada, porque, por si no se han dado cuenta, del primer al cuarto mejor piloto tan sólo hay 11 puntos de diferencia.

Márquez y Rossi durante el Gran Premio de Holanda. MotoGP

Además, la pugna entre españoles e italianos no acaba aquí. En quinta posición mundialista, ya bastante más alejado de los cuatro 'cocos' del año, se encuentra Dani Pedrosa (87 puntos). Ahí le han colocado su victoria en España y sus tres terceros puestos (Estados Unidos, Francia y Cataluña). Tampoco hay que olvidarse de Danilo Petrucci (séptimo clasificado con 62 puntos). El de Terni viene pisando fuerte en las últimas carreras, con el tercer puesto de Italia y el segundo en Holanda ratificando su buen momento de forma.

La cosa va de Ducatis, porque Petrucci tiene el aliento en la nuca de otra, la de Jorge Lorenzo (octavo con 60 puntos). El último gran exponente del Italia-España de la actual MotoGP está teniendo problemas para encontrarse cómodo en su nueva montura, pero aguanta en el Top 10 mundial (tercer puesto en España como mejor resultado).

Si nos fijamos en el historial de podios de la temporada, el dominio de españoles e italianos es todavía más patente, aunque en este caso sobresalen nuestros pilotos: 12-9, incluido un triplete de los nuestros en Jerez. Eso sí, que los Dovizioso, Rossi y Petrucci de turno les quiten el sueño a los pilotos nacionales sorprende bastante poco. No hay que olvidar que Italia es la gran dominadora histórica de MotoGP, con 20 títulos mundiales frente a los siete de España (quinto mejor palmarés). Ahí están los ocho entorchados de Agostini y los siete de Rossi, de momento inalcanzables en comparación con los tres de Márquez y Lorenzo.

¿Qué ocurre en las cilindradas menores? La clasificación de pilotos de Moto3 también presenta a unos cuantos españoles e italianos peleando por la gloria. Los españoles Joan Mir y Aron Canet son primero y segundo (140 puntos frente a 110), mientras que el italiano Romano Fenati es tercero (108). Por debajo, tres españoles (Jorge Martín, cuarto; Marcos Ramírez, octavo; Juanfran Guevara, noveno) y otros tres italianos (Fabio Di Giannantonio, sexto; Andrea Migno, séptimo; Enea Bastianini, décimo).

En Moto2, la hegemonía de los pilotos de ambas nacionalidades se apaga un poco. Franco Morbidelli, que pasará a MotoGP en 2018, lidera la categoría con 148 puntos. Por detrás, el suizo Thomas Luthi (136) y Álex Márquez (113). Xavi Vierge es el único español restante entre los diez primeros pilotos (décimo), mientras que hay hasta tres italianos más (Mattia Pasini, quinto; Francesco Bagnaia, séptimo; Luca Marini, noveno).

No cabe duda de que la guerra más encarnizada entre Italia y España en el motociclismo actual se da en la categoría reina. Quedan 10 carreras para que el Mundial de MotoGP llegue a su fin y los italianos se han ganado el derecho a soñar con el cambio de tercio. Si lo consumarán o no, aún está por ver.