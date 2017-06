La Fundación Messi habría cobrado más de 10 millones de euros sin declararlos

La Fundación Leo Messi habría creado un entramado para ocultar los ingresos millonarios de sus patrocinadores que no son declarados y, por lo tanto, que no irían a parar a los fines sociales para los que estaban dispuestos como ONG. Dicha fundación habría enmascarado buena parte de su facturación, no declarando en España y Argentina al menos 10 millones de euros, según adelanta el diario ABC.

Messi se habría servido de tres fundaciones con un nombre casi idéntico, que habría sido utilizada como paraguas para dar cobertura a los negocios privados de la familia del jugador argentino. Es decir, la fundación habría explotado la imagen del futbolista sin invertir después en los proyectos sociales a los que obliga la ley.

El fraude se habría llevado a cabo entre los años 2007, cuando comenzó la actividad de la Fundación Privada Leo Messi en Barcelona, y 2013, coincidiendo con los problemas fiscales del jugador en España. De hecho, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -la Hacienda argentina- habría dado de baja la ONG por no presentar las cuentas durante “tres años consecutivos”.