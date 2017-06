Joan Laporta: “Quizás no quieren darnos el referéndum porque España ganó el Mundial con 6 canteranos nuestros”

Joan Laporta, expresidente del Barcelona, en una entrevista con el periódico británico The Guardian, no se ha mordido la lengua. Al ser preguntado sobre la mezcla fútbol y política, no ha dudado: “Es imposible no mezclarlos. Cuando tú juegas, lo haces por una camiseta, unos sentimientos y un país. El Barça comparte los ideales de Cataluña y eso lo hace ser todavía más romántico (…) Pep alineó a 11 jugadores de la casa un día y seis de ellos ganaron el Mundial en Sudáfrica (para España). Ellos nunca lo reconocerán. Quizás es por eso que no quieren darnos el referéndum”, bromea con el periodista.

El expresidente, en la misma entrevista, también habla de lo mucho que echa de menos a Johan Cruyff y de cómo se llevó a cabo el nombramiento de Guardiola. “Pensábamos que Pep ganaría algo, pero lo ganó todo”. Además, reconoce que lo ve bien en el City y que está convencido de que va a ganar títulos según pasen los años. “Pep y Txiki son capaces de construir un equipo que entusiasme a la gente”, sentencia.

Joan Laporta, aunque lejos del fútbol ahora, sigue estando interesado en volver a la presidencia del Barcelona. De hecho, lo haría junto a Puyol y Xavi, tal y como se ha deslizado en las últimas semanas. Perdió hace dos años con Josep María Bartomeu, actual presidente, pero sabe que va a tener otra oportunidad, sobre todo, si el Barcelona sigue cayendo en picado, como ha hecho esta misma temporada.

Aun así, en la entrevista con The Guardian, también deja caer quiénes serían sus posibles candidatos en caso de no presentarse. Respecto a Piqué, reconoce que “votaría por él”. Pero desliza otra posibilidad que sería muy del gusto de los culés: “O tal vez el futuro del Barcelona pueda ser que un día Pep sea presidente y Xavi de entrenador. ¿Por qué no?”, finaliza.