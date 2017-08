Zidane: "Si Cristiano Ronaldo está con nosotros es porque está para jugar"

Cristiano Ronaldo solo lleva tres días con el grupo, se incorporo el pasado sábado, pero viajó este lunes a Skopje con el resto de convocados para disputar la final de la Supercopa de Europa que enfrenta al Real Madrid ante el Manchester United este martes (2045 horas).

Su convocatoria ya era sorpresa, porque apenas ha completado dos entrenamientos y tiene que coger ritmo. Pero más sobresalto sería una titularidad del portugués que Zinedine Zidane dejó abierta en la rueda de prensa previa: "Si Cristiano está aquí es porque está para jugar. El martes veréis si juega, pero lo importante es que está aquí", aseguró el técnico francés.

Cristiano, dijo Zidane, "está tranquilo y físicamente como el día de la final de Champions". Además, añadió que "es lo único que me interesa" y del resto, desde problemas judiciales a posibles dudas sobre su futuro deportivo, "no podemos hacer muchas cosas".

"Si está bien, está con nosotros. La decisión (sobre la titularidad) la tomo yo, hablando con él. Físicamente está muy bien, es lo que importa al entrenador", relató Zidane sobre Ronaldo.

Además de Cristiano, Zizou tuvo que soportar en la sala de prensa del estadio Filipe II bastantes preguntas sobre Bale. "Lo importante es que está bien. Ha tenido mucha continuidad entrenando y es importante. Su final de temporada no fue fácil y ahora lo veo bien, metido, entrena con el equipo. Lo que me interesa es lo que haremos nosotros, no lo que diga Mourinho", en referencia a las palabras del portugués sobre el galés.

"Llegamos bien, con ganas y deseando empezar esta temporada. Físicamente trabajamos muy bien", aseguró Zidane, que añadió que las altas temperaturas que hacen en Skopje, de las que el portugués comentó que beneficia a los blancos, "no es una ventaja, aunque es el mismo calor de Madrid. Pero es un partido de fútbol, el tiempo no se puede cambiar y ellos también han tenido una preparación en América con mucho calor".

"Tenemos la suerte de tener muchos jugadores importantes que pueden jugar en varias posiciones", explicó Zidane, que recordó lo que supone ganar al Real Madrid: "Llevo 16 años aquí pero también jugué contra el Real Madrid. Era la ostia. Es el equipo que tú quieres ganar, porque es el Madrid, el mejor equipo del mundo. Siempre ha sido así y será así", concluyó Zidane.