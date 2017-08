Mou, dispuesto a fichar a Bale: “Si está en la puerta de salida, pelearé por él"

José Mourinho, en la previa de la Supercopa de Europa entre Madrid y Manchester United, reconoció su interés por fichar a Gareth Bale: “Si juega este martes con el Madrid es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si por la llegada de otro jugador Bale estuviera en la puerta de salida, yo lo esperaría al otro lado y me pelaría con otros entrenadores por él”, reconoció el portugués.

Asimismo, el extécnico del Real Madrid, anticipó las que serán las claves del partido: "Vamos a intentar ganar, es obvio. Pero es obvia la diferencia entre el ganador de la Champions y de la Europa League. La Europa League es difícil porque hay muchos partidos, viajes... Y la motivación, porque no es lo máximo para el jugador de fútbol. La mayor calidad está en Champions. Hay una diferencia, pero creo que podemos ganar".

En cuanto a las altas temperaturas que se van a registrar durante el encuentro, reconoció que el Real Madrid parte con ventaja: "Sabía que sería así y desde que volvimos de Estados Unidos decidí entrenar a las 4 de la tare, pero todos los días llovía. Intentaba mantener esta sensación de calor, pero es que nos ha llovido todos los días. En Madrid sé que han hecho sesiones con el clima muy caliente e igual están más preparados que nosotros. Igual habrá un parón para hidratarse, no lo sé. Pero hay que disfrutar. No se da en muchas ocasiones jugar un partido así a no ser que estés en Madrid o Barcelona, que ganas con cierta regularidad".

Madrid y Manchester se disputarán mañana la Supercopa de Europa (20:45 horas), dos equipos que comparten como nexo común, José Mourinho.