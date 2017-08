¿Debería el Barça hacerle el pasillo al Madrid (o no) en la Supercopa de España?

No hay ninguna regla escrita, pero la duda es lógica cuando restan pocos días para que se celebre la Supercopa de España (domingo, 22:00 horas). ¿Debería el Barcelona hacerle el pasillo al Madrid en la ida en el Camp Nou? En este caso, hay razones para pensar que sí, pero también para negarse. Y así lo han visto los diferentes contendientes a lo largo de su historia. Y también los lectores de EL ESPAÑOL. Un 61%, en una encuesta realizada por la cuenta de Twitter de EL ESPAÑOL, dijo que sí y un 39% dijo que no. Pero bien, ¿cuáles son los argumentos a favor o en contra?

¿Por qué el Barcelona le debería hacer el pasillo al Madrid?

La primera razón es evidente: el Madrid llega al Camp Nou después de imponerse al Manchester United (2-1, goles de Casemiro e Isco) y ganar la Supercopa de Europa. Ese motivo debería ser suficiente como para pensar que el conjunto culé debería hacerle el pasillo. La otra razón es que ya lo hizo en 2008, aunque en otro contexto. Entonces, el Madrid venía de sentenciar la Liga a tres jornadas del final y a la siguiente se celebraba un Clásico. Entonces, los azulgrana le hicieron el pasillo a los blancos y después perdieron el partido (4-1, goles de Raúl, Robben, Higuaín y Van Nistelrooy; y Henry en el Barça).

El otro argumento es la propia ideología del club. La decisión de hacerle el pasillo al Madrid iría en concordancia con los valores del Barcelona. Sería un buen gesto que podría marcar un antes y un después de cara a hacerlo otros años y con otros protagonistas sobre el césped, y también ayudaría a normalizar la rivalidad entre los dos grandes del fútbol español.

¿Por qué el Barcelona podría decidir no hacerle el pasillo?

En primera instancia, porque no tiene la obligación de hacerlo. No hay ninguna regla que estipule que tiene que rendir homenaje y, por tanto, el club azulgrana está en su derecho de negarse. De momento, el Barcelona no se ha pronunciado sobre esa posibilidad porque dice estar pendiente de otros asuntos más importantes, en relación a los posibles fichajes de Coutinho, Dembélé o Iñigo Martínez.

La otra razón es que hay un precedente al que se puede acoger. En 2014, el Madrid también jugó la Supercopa de España tras ganar la de Europa y el Atlético se negó entonces a hacerle el pasillo. Por tanto, el Barcelona podría hacer lo mismo ahora. En gran parte, porque el pasillo, además, se lo haría en el Camp Nou.