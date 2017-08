El bonito gesto de Mourinho: le regala su medalla de la Supercopa a un niño

José Mourinho puede caer mejor o peor. Es posible, incluso, que usted esté de acuerdo con su idea de fútbol o no. Pero este miércoles, tras caer en la Supercopa de Europa frente al Madrid (2-1), el técnico portugués tuvo un bonito gesto con un pequeño seguidor del United. Tras recibir la medalla que le acreditaba como subcampeón, se marchó a la grada y le dio su presea a un niño, en un gesto que luego explicó en rueda de prensa.

“A veces, cuando gano, no me quedo con la medalla, así que imagínate cuando pierdo. La medalla se hubiese quedado en cualquier lugar de mi casa y para ese niño es la luna. Es algo que recordará para siempre. Era un niño con la camiseta del Manchester. No sé de dónde viene, pero creo que es algo que nunca olvidaré. Cuando gano, repito, no significa mucho, así que imagínate cuando pierdo”, reconoció en rueda de prensa.

Antes, su Manchester United cayó contra el Real Madrid (2-1). Marcaron primero Casemiro e Isco para los blancos, y después recortó distancias Lukaku con un gol en la segunda mitad. Sin embargo, el equipo del portugués no pudo recortar distancias y forzar la prórroga. Después, se dirigió a la grada y dejó ese bonito gesto. Y eso quedará para el recuerdo. Como el niño, que no olvidará el momento. Vestido con la camiseta del United, recibió una medalla de subcampeón de Europa. ¡Gran regalo!