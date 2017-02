Cinco 'moles' para apaciguar la furia de Ibaka

No fue una buena noche para Serge Ibaka. Los Orlando Magic perdieron por la mínima en Philadelphia contra los 76ers (112-111) y el interior congoleño protagonizó una furiosa tángana con el local Nerlens Noel. Corrían los minutos finales del último cuarto cuando, en la lucha por un rebote, Ibaka lanzó un 'hachazo' que dejó en el suelo a su adversario. La pelea estaba servida.

OHHH MAN Things between Serge Ibaka and Nerlens Noel got a little heated 👀👀👀 pic.twitter.com/SZVuNo3087