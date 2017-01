Westbrook promete vengarse tras la agresión de Pachulia: "Le pondré en su sitio"

El jugador de los Oklahoma City Thunder Russell Westbrook prometió este jueves venganza tras la brutal agresión que sufrió durante el partido ante los Golden State Warriors a manos de Zaza Pachulia, quien le propinó un codazo y manotazo gratuitos, por los que fue sancionado con una falta flagrante.

Ocurrió durante el segundo cuarto, cuando restaban apenas cuatro segundos para el descanso y el base de los Thunder pidió un bloqueo a un compañero. El enorme pívot de los Warriors Zaza Pachulia acudió junto a su par y se cambió en el último momento con el defensor de Westbrook.

Westbrook on the Pachulia incident: "I'm gonna get his ass back for that one." pic.twitter.com/yJDYes2nXn