Cuando Pablo Laso fue Darth Vader, con Marcha Imperial incluida, en un tiempo muerto

La victoria en Manresa que sirvió al Real Madrid para recuperar el liderato de la ACB dejó una imagen más que anecdótica en un tiempo muerto. Mientras Pablo Laso abroncaba a sus jugadores, la Marcha Imperial de Star Wars sonaba en el Nou Congost, convirtiendo al técnico vitoriano en una versión baloncestística de Darth Vader.

"¡Es muy sencillo! ¡En el momento en que dejáis de tener energía, pasa esto! ¡Si no ponéis la energía, pasa esto! ¡Ellos van! ¡Os he dicho que ellos van!", gritaba Laso cual Lord Sith. Entonces, la ambientación musical de su bronca pasó a ser el You can leave your hat on de Joe Cocker. Y, cuando volvió la calma, sonó la Danza de las flautas del Cascanueces de Tchaikovsky.

El enfado de Laso en el tiempo muerto: "En el momento en que dejáis de tener energía pasa esto. Os he dicho que ellos van"Vía @movistarpluspic.twitter.com/IHPVDPcr0J — Liga Endesa (@ACBCOM) 4 de mayo de 2017

El Madrid acabó imponiéndose por 80-91 gracias a una gran actuación de Trey Thompkins (21 puntos) y Felipe Reyes (14 puntos, siete rebotes y ni un fallo en el lanzamiento). Con su victoria, los blancos se aseguraron ser cabezas de serie en los próximos playoffs para definir al campeón de la ACB.