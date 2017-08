Marihuana para engancharse a Netflix: así promociona la empresa sus series

Netflix va más allá: ya no le basta con desarrollar series y películas -y tener en vilo a medio mundo, esperando siempre con pasión su último lanzamiento-, ahora también cría variedades de marihuana. La plataforma de streaming ha desarrollado diez cepas, a las que llama The Netflix Collection, inspiradas en algunas de sus series más populares.

Esta idea forma parte de la promoción de Descolocados, que es la nueva serie original de la plataforma -protagonizada por Kathy Bathes-, ya disponible en su catálogo. Se trata de una comedia ambientada en un dispensario de cannabis en Los Ángeles. Allí se desenvuelve Ruth, una defensora de la legalización de la marihuana y dueña del negocio, donde trabaja su hijo y un guardia de seguridad que anda tenso, porque se pasan todo el día colocados.

The Netflix Collection está compuesta por diez cepas, diseñadas para consumir junto a las series de Netflix. La compañía ha explicado en su comunicado que es sólo una campaña promocional y que no se lucran con ello -para evitar así problemas legales-.

Han detallado también que esta iniciativa estará restringida por las leyes locales y federales de EEUU. En los botes, de diferentes colores -del rojo al amarillo- se puede ver el nombre de la cepa y la serie en la que se inspira -es decir, aquella con la que se recomienda consumirse-, además de un mensaje con los efectos que se consigue con ella.

Omega, Eve’s Bush y Rutherford B. Haze son algunas de las cepas inspiradas en Descolocados. Existe una variante llamada Poussey Riot, diseñada especialmente para consumirla mientras se ve Orange is the new black: la idea, según concreta el “prospecto”, es “tranquilizarse, hablar y hacer chistes estúpidos”. Peyotea 73 por su parte, hay que tomarla con Grace and Frankie, porque es “una variante estimulante de la marihuana tradicional”. Santa Clarita Diet, Lady Dynamite y Bojack Horseman también tienen su propia cepa de marihuana, cada una con un efecto distinto. Eso sí: esta promoción de Netflix tiene fecha de caducidad y de momento sólo está disponible en EEUU.