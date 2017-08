Paz Padilla: el cuerpazo de 'Sálvame' está en Zahara de los Atunes

Zahara de los Atunes es el sitio de veraneo preferido de la televisiva Paz Padilla (47 años). Es en esta localidad donde más se deja ver la presentadora. Ya sea sola, con su marido Antonio Vidal, o junto a su hija, la bloguera Anna Ferrer Padilla (20), la de Sálvame lo tiene claro.

Es esta vez su amigo y reportero, Kike Calleja (35) quien le ha acompañado. La presentadora hizo así de anfitriona por las playas de Zahara junto a este y otros tantos amigos. Y es que Padilla se conoce la zona al dedillo por ser su Cádiz natal. Y como siempre, no ha ido sola. El periodista se trasladó al sur para disfrutar de sus vacaciones junto a una de sus amigas de profesión. Y es que Calleja no para. Hace unos días lo veíamos con su expareja Terelu Campos (51) disfrutando de unos días por la provincia de Málaga, pero es Padilla quien ha acaparado su atención otra vez.

El periodista no se cansa de playa y tampoco de practicar deporte, algo que ha dejado muy claro. Y es que ambos rostros de Sálvame han estado practicándolo bajo la atenta mirada de curiosos que fueron testigos de sus chapuzones. Con un bañador negro, la televisiva mostró que se encuentra en plena forma y lució un cuerpo que no tiene nada que envidiar a cualquier veinteañera. Algo que no es de extrañar tras sus largas jornadas en el gimnasio.

La presentadora está muy orgullosa de su cuerpo, del que también hace alarde en sus redes sociales. Largas sesiones de fitness que muchas veces comparte con su hija, y una dieta variada y equilibrada son su arma secreta. Ya sea en la piscina de su casa, desde donde ha compartido numerosas imágenes, o las playas de Cádiz, Padilla levanta pasiones.

Nuevo negocio

A la de Sálvame le da igual cambiar el agua de su urbanización por otra un tanto más salada, pero eso sí, igualmente va a lucir figura. Pero las continuadas visitas de Paz Padilla a Cádiz no solo tiene que ver con el lujo de permitirse sol y playa. Tras el éxito de su bar de tapas en Villaviciosa de Odón, un municipio cercano a Madrid, este verano la presentadora se ha vuelto a lanzar a la piscina con el mundo de la hostelería.

Fue recientemente en julio cuando la de Sálvame se animó a abrir un chiringuito en Zahara de los Atunes. 'La Trompeta Beach', que así se ha llamado el negocio, se encuentra en su lugar de vacaciones por excelencia y a donde acude prácticamente todos los fines de semana. Aunque el local apenas acaba de empezar, ya lo han transitado varias caras conocidas: Loles León (67) o Macarena Gómez (39), entre otros.