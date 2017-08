Suso sobre el estado de su hermana: "Está estable dentro de su coma diabético"

Suso (24 años) ha vuelto a los platós agradeciendo a todos por estar con él en los momentos tan duros que está viviendo. "Es increíble todo el apoyo que he recibido y desde aquí quiero decirle a todo el mundo muchas gracias", ha asegurado. De la mano de la presentadora Carlota Corredera (43), el exviceverso aparece de nuevo en televisión tras la reclusión que ha llevado a cabo por el estado de muerte cerebral de su hermana Yara.

A pesar de haber apuntado que "Yara se encuentra estable y con nosotros", lo cierto es que aún permanece luchando por su vida. "Está estable dentro de su coma diabético. Ya va respondiendo un poco pero no sabemos gran cosa". El exsuperviviente ha agradecido con abrazos y muestras de cariño a cada colaborador presente en el programa y no ha querido olvidarse de otros tantos. "Belén Esteban me ha estado llamando cada dos días, igual que Jorge Javier", apuntaba Suso con una sonrisa y haciendo especial énfasis, también, en su amiga Mila Ximénez (65). Ha sido esta misma quien ha recalcado que a Suso le han estado ofreciendo numerosas cantidades de dinero para dar declaraciones y no ha querido aceptarlas:"Es un tema delicado y personal con el que no he querido comercializar".

Desde que se le diagnosticara a su hermana Yara (30) muerte cerebral por la caída que sufrió a causa de su severa diabetes, Suso había decidido abandonar las redes sociales y aislarse para apoyar a su familia, pero sobre todo, a su hermana, a la que estaba muy unido. Sin embargo, esta tarde ha regresado porque, según ha explicado él mismo, necesita "un poco de aire", apuntando además, que la primera que se alegraría de que estuviese en plató sería, sin duda, su hermana Yara.

PERO POR DIOS MIRARLA QUE BONITA YA ERA...❤❤FELICIDADES TATA !!!👑 solo quiero decirte que junto a mis dos otras dos estrellas, la mama y tu tata mayor y la mía jajajaa que te voy agradecer de por vida todo el amor que me das siempre estas hay y con los años me dado cuenta que eso es el mayor tesoro saber que siempre puedo contar contigo para todo. Te deseo un feliz día mañana quería ser el primero en felicitarte jajajaja y nada que gracias por que en breve me vas a traer al mundo a MI SUCESOOOOOOOOR!!!!!!!! 😀😀😀😀😀JULEN por dios que ganas no ha nacido y ya lo amo , ati y a mis dos niñas o voy a amar por encima de todo y de por vida te quiero tata ❤❤❤❤❤ Una publicación compartida de Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 3:02 PST

Suso ha recibido mucho apoyo. Precisamente ha sido Ximénez, con la que estrechó lazos en Supervivientes, quien más se ha volcado en él. La colaboradora fue la encargada de anunciar en Sálvame que su compañero estaba atravesando unos momentos muy difíciles tras el diagnóstico de muerte cerebral de su hermana. La también exconcursante de Supervivientes no ha dudado en mostrar su apoyo -que ha sido agradecido en todo momento por Suso- en una emotiva carta que se publicó en la revista Lecturas. "Siempre estuvo observándome y cuidándome para que no flaqueara", apunta la colaboradora, "yo me dejaba llevar de la mano de un niño que se hacía gigante cuando me levantaba el ánimo". Unas palabras que han demostrado lo unidos que ambos estaban y que se ha visto claramente en la tarde el 7 de agosto en el plató de Sálvame.

Ximénez y compañeros, conmocionados

Incluso sin conocerla en persona, la hermana de Suso siempre estaba presente. "Nos hablaba de Yara en esas tertulias alrededor del fuego", dijo la colaboradora en el mensaje especial que le dedicó. Y es que este siempre ha estado muy unido a su familia, pero sobre todo, a su hermana, con la que siempre ha compartido el miedo por su enfermedad. Yara sufría desde pequeña una grave diabetes que le ha llevado a Suso (a pesar de ser menor que ella) a cuidar de ella desde que eran pequeños.

"Aunque la vida les dio motivos para quedarse en el lamento, siempre dio la impresión de que se negaban a resignarse", cuenta Mila Ximénez. A pesar de ejercer de 'guardián' constante de Yara, Suso "jamás narraba esto desde la queja", escribe la colaboradora, "muy al contrario, se sentía orgulloso de tener una familia unida y valiente".

Pero una fatal caída acabó arruinando la estrecha relación, y ahora todos se encuentran a la espera de unas buenas noticias que tardan en llegar: "Está luchando, ella es una guerrera", ha apuntado Suso en su regreso. Pero aún queda mucha recuperación por delante y, de momento, el gráfico de la pantalla del hospital es el único que les mantiene al tanto de cómo evoluciona la joven. "Somos muchos los que estamos dispuestos a tenderle las redes para amortiguar su caída", apunta emocionada la de Ximénez. "Ojalá algún día le devuelva parte de lo que le está robando", terminaba la colaboradora el emotivo mensaje.

Quiero agradecer a todo el mundo la oleada de cariño y apoyo que he recibido es muy gratificante y estoy super agradecido . Pronto me incorporare a trabajar por que falta me hace distraerme millones de gracias ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Una publicación compartida de Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 4:54 PDT

Pero no es la única que le ha tendido el brazo. De hecho, fue su excompañera Lucía Parreño, amiga del catalán, quien informó, y explicó, el por qué de la cancelación de los bolos de Suso y de los enigmáticos mensajes del catalán en Instagram. A pesar de su ausencia en las redes sociales, Suso cuenta con más apoyo que nunca. Sofía Suescún, con la que ha tenido duros enfrentamientos, tampoco dudaba en brindarle apoyo subiendo una instantánea de él y justificando su presencia en la pasada final de Supervivientes. "Para todas aquellas personas que estén ahora viendo el último debate spv. Decir que el programa se emite en diferido no es directo gracias espero poder solucionar las dudas que puedan haceros ver a Suso allí", escribía en las redes sociales.

La diabetes, la culpable

Un inquietante mensaje el pasado 22 de julio en las redes sociales de Suso apuntaba la cancelación de sus bolos "por motivos personales". Una declaración que levantó sospechas entre sus seguidores, que pronto se enteraron qué le ocurría al exsuperviviente. La hermana de Suso padecía desde hace varios años una diabetes severa que le provocó un desmayo repentino con la tan mala suerte de darse un tremendo golpe y no contar con nadie para socorrerle de inmediato; algo que le hizo entrar inmediatamente en coma.

A pesar de haber estado continuamente bajo intensivos cuidados médicos, no logra recuperarse. La muerte encefálica en la que ha entrado le ha hecho estar conectada a una máquina; la única esperanza de Suso y los suyos. Pero el exsuperviviente y su familia no dudan en mantener la ilusión de la recuperación. Aunque muchas veces la recomendación es una rápida desconexión del paciente, pues cualquiera que sea diagnosticado con esta patología, es decir, sin actividad en el cerebro, nunca podrá mejorar, Suso y su familia se encuentran más positivos que nunca y dispuestos a permanecer al lado de Yara el tiempo que haga falta.