Teresa Bueyes abandona a Alba Carrillo: "No quiero que mi imagen se enturbie"

Teresa Bueyes se ha cansado de Alba Carrillo (31 años). La abogada de los famosos ha anunciado que a partir de ahora ya no se va a hacer cargo de los asuntos legales de la modelo. "No quiero que mi imagen profesional se vea enturbiada. Yo estoy al margen", asegura la letrada a EL ESPAÑOL refiriéndose a todas las polémicas que rodean a la exmujer de Feliciano López (35) desde que ha regresado de Supervivientes. "Me he hartado y voy a dejar de representarla. No quiero estar en este tsunami mediático".

La noticia le ha llegado a Alba a través de un mensaje de whatsapp que le ha enviado la propia Teresa. "Acabo de comunicarle mi decisión por móvil pero ella todavía no me ha contestado", ha asegurado la abogada en El programa de Ana Rosa, donde ha explicado que la relación laboral entre ellas finaliza pero espera que la de amistad siga adelante. "Es una chica maravillosa. La quiero mucho y voy a luchar porque sigamos siendo amigas. Una cosa no tiene que ver con la otra".

Alba Carrillo.

Habrá que esperar a la respuesta de la modelo para ver si comprende o no la decisión de su abogada. A Alba Carrillo se le presenta un panorama desolador, ya que está en proceso la demanda de divorcio que interpuso contra Feliciano. En ella la modelo pide su parte correspondiente de los bienes gananciales durante el tiempo que duró su matrimonio con el tenista. "Lo más importante de esa demanda ya está hecho. El abogado que me siga lo va a tener muy fácil", ha afirmado Bueyes.

No es el único quebradero de cabeza judicial al que se enfrenta. Con Fonsi Nieto (38), el padre de su hijo Lucas, tiene otra guerra abierta en los tribunales. El dj quiere la custodia compartida del pequeño y hace unas semanas puso una demanda a la madre de Alba por llevar a su hijo al plató de Telecinco sin su consentimiento en la gala final de Supervivientes. De momento, este asunto está parado ya que ahora el exmotorista está centrado en el estado de salud de su tío Ángel Nieto (70), quien está ingresado en un hospital de Ibiza desde que hace una semana sufriera un accidente de tráfico con su quad.