La juerga en la que Neymar engañó a Piqué y el 'president' dijo: "Se queda"

La misma noche en la que Gerard Piqué (30 años) publicó un tuit en sus redes sociales asegurando que Neymar (25) se quedaba en el Barcelona, los dos futbolistas salieron de fiesta. Es el mismo día en el que el Barcelona, dentro de su gira estadounidense, ganó su encuentro contra la Juventus en el Metlife Stadium de Nueva York y el triunfo bien merecía una celebración. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, ambos deportistas festejaron la victoria con "un grupo de admiradoras y admiradores" hasta altas horas de la madrugada. A su llegada al hotel de la Gran Manzana, donde el equipo estuvo alojado, otras fans, que esperaban en el hall para ver de cerca a sus ídolos, tuvieron un encontronazo con Neymar y Piqué.

Como han relatado ellas mismas a este periódico los futbolistas actuaron de forma despectiva. "Nos trataron muy mal, pero no dijimos nada en ese momento porque nos dio miedo que nos echaran del hotel. Simplemente les pedimos por favor que se hicieran una fotografía con nosotros pero no quisieron", relata una de las implicadas. Comenzó entonces una discusión entre el grupo que quería inmortalizarse con Piqué y el futbolista. En una de las imágenes que ha llegado a EL ESPAÑOL se puede ver al catalán, vestido con vaqueros y una camiseta oscura, hacer un gesto con el brazo para que le dejen en paz. Y otra en la que se aprecia como discute en la puerta también con el personal del hotel. Concretamente con una mujer rubia de pelo largo y otro chico con gafas.

El famoso tuit, en el que el azulgrana hizo de presidente (conocidas son sus aspiraciones de llegar a lo más alto de su club) y anunció que Neymar Junior no se movería del Barcelona esta temporada, se publicó este mismo día de la pelea con sus fans. Está claro que fue fruto de una noche en la que ambos estaban "muy contentos y eufóricos". Dos días después, Piqué se vio obligado a explicar en rueda de prensa que el mensaje con el que revolucionó las redes sociales "fue una opinión personal". "Por conversaciones, por lo que pude oler, intuir y las ganas de que se quede fue por lo que lo hice. Estábamos en un tono distendido y salió así. Pero no es nada oficial porque, además, no me toca a mí hacerlo. Es lo que me gustaría y lo que espero que sea", dijo.

Este mismo miércoles se ha podido conocer que el brasileño no ha entrenado con el Barcelona y que ha comunicado a sus compañeros que finalmente se va al París Saint-Germain (PSG).

La noticia es uno de los temas más comentados en las redes sociales, pero no por la marcha de Neymar sino por el ridículo que consideran que ha hecho Piqué con un anuncio que no se ha cumplido. "La noticia es el ridículo, otro más, de Gerard piqué en Twitter" o "Piqué como futurologo no tiene precio" son algunas de las críticas que ha recibido el marido de Shakira (40).

La noticia no es que se vaya Neymar, la noticia es el ridículo, otro más, de Gerard Piqué en Twitter. #NeymarPSG — SpringsteenGirona (@PedroPJ1975) 2 de agosto de 2017