La incomodidad de Shakira al ser preguntada por Piqué en 'El Hormiguero'

Shakira (40) visitaba por fin El Hormiguero este lunes poniendo así fin a los rumores que hablaban de una supuesta mala relación entre la cantante y Pablo Motos (51), ocasionada por una pregunta que el presentador lanzó a la cantante en su anterior visita hace ahora ocho años.

Sin embargo, a pesar de que con la visita se tiraba por tierra esa teoría, lo cierto es que la cantante no se mostró muy cómoda durante los primeros minutos de la entrevista. Concretamente fue cuando el presentador le preguntó por su relación con Gerard Piqué ya que su nuevo single Me enamoré habla precisamente de su relación con el futbolista.

“¿Le gustó la canción cuando se la enseñaste?”, preguntó Motos. “Yo creo que sí, que le gustó mucho. Lo llevé al estudio. Se emocionó. Pero ya está acostumbrado a que le haga canciones”, contestó la cantante con cierta timidez y sin parar de mirar hacia la grada.

Sin embargo fue la propia cantante la que dio pie al presentador para seguir preguntado por su relación después de decir que se había conocido en Madrid. “Hay una foto del momento en el que nos conocimos aquí en Madrid. Estaba Cesc Fábregas, Gerard y yo. Habíamos hecho el vídeo del Waka Waka, pero no nos conocíamos todavía. Y ese día nos presentaron”.

“¿Y cuando le viste qué dijiste?”, preguntó Motos. “Dije: qué boca más redondita, me gusta esa barbita”, contestó la colombiana remitiéndose a la letra de su canción.

Todo cambió después de una pausa publicitaria. El presentador entendió que a la cantante no le gusta hablar de su relación con el culé y empezó a preguntarle por su próxima gira. “No sé cómo lo voy a hacer porque es la primera vez que hago gira con niños. Una buena parte me los llevaré. Pero no quiero desarraigarlos porque van al cole… Pero me interesa que vayan al mundo”, explicó.

“Intento separarme el mínimo número de días de ellos. ¿Qué madre no se siente culpable cuando te separas de tus hijos? (...) Me ha cambiado la vida para bien. Es el mayor aprendizaje humano. Antes yo era el centro. Y ahora soy un satélite girando alrededor de mis hijos”, continuó diciendo.

No se encontró con Pilar Rubio

La visita de Shakira al programa de Antena 3 también había creado expectativa ante la posibilidad de encontrarse con Pilar Rubio en plena guerra entre Gerard Piqué y Sergio Ramos. Sin embargo, este encuentro no se produjo ya que la sección de la colaboradora no tocaba lunes.

Y eso que Rubio apareció al final del programa para hacer una publicidad sobre unas galletas. No obstante, este promoción se grabó la semana pasada cuando Rubio acudió a hacer su sección.