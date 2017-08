Victoria Federica hace una peineta a la prensa siete años después de Froilán

Si lo hace su hermano mayor, seguro que lo hace el hermano pequeño. El caso de Victoria Federica de Marichalar (16 años) no es una excepción, y ha seguido los pasos de su hermano, Froilán (19): ha regalado a los periodistas un "amago" de peineta en la tarde del martes.

Victoria se disponía a disfrutar de otra jornada marítima en la lancha Somni en compañía de su abuela, la reina Sofía (78) y de sus primos (salvo las infantas). De camino al puerto, en el mercedes que conducía la reina Sofía, Victoria ha mirado hacia los fotógrafos que estaban situados en un lateral de la carretera y ha querido hacer un amago de peineta, siguiendo modus operandi de Froilán años atrás: levantar la cabeza y hacer como que se rascaba la cabeza.

Los primos vuelven a salir de excursión sin las infantas

La reina Sofía y sus nietos Marichalar y Urdangarín han vuelto a disfrutar de una jornada marítima con sus nietos. Sin embargo, las princesa Leonor (11) y la infanta Sofía (10) no han acudido a esta cita y han permanecido en el club náutico junto a sus padres.

La reina Sofía sale a navegar junto a sus nietos Urdangarín y Marichalar. GTRES

Ya se repitió la estampa hace un par de días cuando el rey Felipe VI (49) salió a navegar junto a su madre Sofía y sus sobrinos Urdangarín y Marichalar. No obstante, no estuvieron acompañados ni de las infantas ni de Letizia que no todavía no habían llegado a la isla.

Una de las teorías que se barajan es que la mala relación que tienen los padres está afectando a los primos. Por eso, según esta hipótesis, las infantas evitarían relacionarse, lo máximo posible con los hijos de Marichalar y de Urdangarín.

Otra teoría que se baraja es que la ausencia de las infantas se puede deber a la mala relación entre la reina Letizia (44) y la reina Sofía. Según estas informaciones, Letizia no querría que sus hijas pasaran mucho tiempo con la abuela. En cambio, sería su madre, Paloma Rocasolano (61), la favorita para hacerse cargo de las niñas.

