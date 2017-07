Las tres únicas personas que saben dónde irán los Reyes de vacaciones

Sólo hay tres personas en toda España que saben ya el lugar donde van a pasar sus 15 días de vacaciones 'privadas' este agosto los reyes. Dos de esas personas son, como no podía ser de otra manera, los propios Felipe y Letizia. La tercera es el encargado de los viajes de Casa Real, una persona de total confianza que planifica billetes, hoteles y desplazamientos de todos los desplazamientos oficiales y privados que realiza el rey Felipe VI. Porque, aunque todo parezca top secret, es muy complicado organizar la logística que hace falta, sobre todo por temas de seguridad, para movilizar a un jefe de Estado sin que haya ninguna filtración. Por eso nadie más sabe el destino, ni los de seguridad que van a acompañarles, hasta 48 horas antes.

[Más información: El rey Felipe se va de fiesta sin la reina Letizia y se encuentra con Urdangarin]

Las hijas de los reyes, la princesa de Asturias y la Infanta Sofía tampoco lo conocen. Son niñas, de 11 y 10 años respectivamente, y sus padres no quieren que se les escape algún detalle (cosa que sería muy raro, ya que están muy aleccionadas para no contar absolutamente nada de lo que pasa en casa) que pueda dar pistas a quien no conviene sobre el destino de tan ansiadas vacaciones.

La infanta Sofía el día de su primera comunión junto con la princesa de Asturias, Leonor. Gtres

Ya nadie intenta saber dónde es, pero muchos siguen preguntándose si tiene lógica que se desperdicie un espacio como el palacio de Marivent y un escenario como Palma para refugiarse en cualquier otro lugar al que, lógicamente, como corresponde al jefe de Estado y su familia, deben desplazarse servicios de seguridad y comunicaciones con el coste que eso representa. En Marivent, al menos, existe la infraestructura necesaria para albergar a la Familia Real y garantizar su seguridad y ya está amortizado. El afán de los reyes por proteger el lugar de su descanso privado tanto en Semana Santa como en verano y Navidad es un asunto que genera controversia.

La Familia Real en Marivent, 2014. Gtres

Lo que sí sabe EL ESPAÑOL es que los reyes y sus hijas estarán en Palma de Mallorca la primera semana de agosto. Del 29 de julio al 5 de agosto tendrá lugar la Copa del Rey de Vela y los reyes acudirán para que Felipe participe y entregue el trofeo al ganador. Pero para la reina Letizia esto no son vacaciones. La presión de la prensa ante sus escasas apariciones en la isla hacen que estos días sean de duro trabajo para Letizia. El Rey tampoco es que tenga mucho descanso, ya que sigue teniendo despacho en Marivent. De hecho, recibe a las autoridades de Baleares y realiza un último encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de que termine el curso.

[Más información: 'El jardín de las delicias' de Marivent que pronto estará abierto al público]

La llegada a la isla volverá a ser escalonada. La reina Sofía llegó este viernes. Allí recibirá a sus nietos mayores, los hijos de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, Froilán y Victoria Federica, y a los de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Los niños pasarán la última semana de julio con su abuela en Palma para marcharse el mismo día que llegan los reyes, que probablemente será el viernes 28 de julio. Como ya parece una tradición no escrita, Felipe VI y sus hijas lo harán ese día y Letizia al día siguiente. Nadie tiene muy claro el motivo de esta llegada por tandas y marcada por 24 horas de diferencia que tiene lugar en los últimos años.

Los sobrinos mayores de los reyes de vacaciones en Palma de Mallorca. Gtres

El posado de los reyes y sus hijas en los jardines de Marivent tendrá lugar el lunes 31 de julio por la tarde, cuando ya no apriete tanto el calor. Son los mismos jardines que están abiertos al público desde el pasado 2 de mayo, pero que cuando algún miembro de la familia del rey se encuentra en Palma se cierran para mantener la seguridad y privacidad de los huéspedes.

Y así las obligaciones de la Reina y sus hijas en Palma de Mallorca estarán ya cumplidas, todas las salidas que hagan fuera del recinto de Marivent serán regalos para los fotógrafos y periodistas que se desplazan a la isla para cubrir las 'no vacaciones' de los Reyes.

La Familia Real al completo con la infanta Elena y sus hijos Froilán y Victoria Federica, 31 de julio de 2016. Gtres

Tan solo las tres personas citadas saben dónde irán este año los reyes y sus hijas. Pero es más que probable que la familia repita la opción crucero que llevan haciendo varios veranos. En 2016 por las costas croatas de Dalmacia y un año antes por las islas griegas. Es la mejor opción para disfrutar de una privacidad total, ya que no pisan tierra firme si no quieren, evitan ser vistos y se refugian en la paz, el relax y el descanso.