Luis Medina, duque de Feria, estrena amor

El soltero de oro por excelencia de la alta sociedad madrileña, Luis Medina Abascal (37 años), vuelve a tener el corazón ocupado. La mujer que le ha conquistado es Ana Rodríguez Araque, directora de cuentas (Brand Strategy Manager) en la agencia de Comunicación y Rlaciones Públicas Noho, situada en la céntrica calle Almagro de Madrid y en la que también trabaja Laura Rodríguez Espinosa, hija del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La foto que Luis Medina colgó en su Instagram con Ana Rodríguez Araque.

Según fuentes del círculo cercano de la joven, el duque de Feria y ella llevan meses viéndose. El menor de los Medina no debe ocultarlo tampoco entre los suyos, pues él mismo colgó una fotografía en las redes sociales con 'Anita' Rodríguez Araque, como la llaman sus conocidos, en el concierto 'Not in this Lifetime', de Guns&Roses. Los paparazzi también captaron la llegada de los dos al concierto el pasado 4 de junio.

An Rodriguez Araque y Luis Medina llegan al concierto de Guns&Roses de Madrid. Gtres

Ana es hija del empresario textil y de la restauración Camilo Rodríguez Araque y de Ana Marta Medrano, quienes desde hace décadas son habituales de las crónicas 'socialités' de los periódicos nacionales. En los años 90, las fiestas de verano en su casa de Marbella congregaban a los empresarios más solventes de la época, como las familias Banús y Meliá o Pepe Barroso, fundador de Don Algodón y padrino del hermano de la joven.

Un año después de la ruptura con su última novia, la fotógrafa y diseñadora Mónica Ugalde, el hijo menor de Naty Abascal vuelve a estar ilusionado. Ana Rodríguez Araque es trabajadora y divertida, según la describen sus amigos. Es una mujer de nuestra época que vive contrarreloj por su agitado trabajo y en contacto con la alta sociedad madrileña. Pero por encima de todo, está su hija.

Luis Medina y Ana Rodríguez se conocen desde hace tiempo y comparten círculo de amigos, entre los que se encuentra la novia del actor Richard Gere, la coruñesa Alejandra Silva. La también publicista es, de hecho, una de las mejores amigas del nuevo 'amor' del duque de Feria. Por sus trabajos, Luis y Ana coinciden habitualmente en presentaciones de marcas y restaurantes en Madrid, por lo que comparten un amplio círculo de conocidos.

Richard Gere y Alejandra Silva, la amiga de la pareja. Gtres

Ana Rodríguez Araque ya se casó una vez, en 2007, con Carlos Buch, el ahijado del expresidente del Barça Joan Gaspart. A la boda asistió, entre otros empresarios, Mario Conde con su mujer, Lourdes Arroyo. Se celebró en la finca madrileña 'La Muñoza', propiedad de la Fundación Pardo Valcarce de Carmen Cafranga, la consejera de Caja Madrid imputada por las 'tarjetas black'. El matrimonio no funcionó y hasta ahora Ana Rodríguez Araque, igual que Luis Medina, era un corazón libre. Aunque no han anunciado oficialmente su noviazgo, parece que hay progresos.