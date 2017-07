Irene Junquera ya tiene sustituto para el piragüista: el rapero Rayden

A rey muerto, rey puesto. O por lo menos eso debe pensar Irene Junquera (31 años). La periodista de All you need is love...or not ya ha encontrado recambio para el piragüista y medallista olímpico Cristian Toro (25), con quien iba a contraer matrimonio en unos meses y del que se supo hace unos días que había roto.

La presentadora ya se deja ver en público de la mano de quien en un principio era tan solo amigo cercano, pero que se ha convertido, sin duda, en algo más. Y es que Rayden (31), el rapero de Alcalá de Henares, parece que ha conquistado a la periodista. Un motivo contundente por el cual Junquera habría mantenido acaloradas discusiones telefónicas durante los últimos días de su relación con el piragüista, según publica Estrella digital.

Las sandalias que delatan la propietaria de esa sombra. r

Aunque Irene es muy discreta con su vida privada, la pareja lleva ya un tiempo conociéndose. De hecho, se les podía ver acudiendo juntos a la boda de Risto Mejide y Laura Escanes el pasado 20 de mayo, y en la que no dudaron en compartir las imágenes juntos.

En aquel momento esas imágenes pasaron inadvertidas. Pero son otras las que han hecho saltar las alarmas. En ellas solo se ven sombras y el calzado de ambos. Lo que no contaron es que las sandalias de ella son las que luce Junquera en otras fotografías. "Me suenan esas chanclas de cuando fuiste a Málaga", comenta una usuaria en la foto del rapero nombrando a Junquera. Pero por si quedaba alguna duda, ellos mismos ya se ocupan en dejarse comentarios que aclaren lo bien que están. "Qué sombreado", le dice la periodista a Rayden; "qué calzado", le espeta este.

Pero hay más. Para despejar cualquier incertidumbre entorno a la nueva pareja, el texto con el que el rapero presenta la foto, lo esclarece todo. "Perdernos solo para reencontrarnos, buscarnos sin tomar la decisión, tirar los 'para siempre' y 'desde cuando' dejar que se vacíe el cargador y poder contarlo que probemos nuestro fuego a discreción, poder contarlo mientras gira el mundo nuestro alrededor sin importarnos", escribía el de Alcalá.

No hay duda. La nueva pareja del verano lleva un tiempo conociéndose y la boda de Risto y Laura fue tan solo el inicio de lo que parece ser una de las parejas del verano.

Alegría entre los seguidores

Rayden, cuyo nombre real es David Martínez Álvarez, compartía hace solo unos meses, en marzo, su relación sentimental con Belén, con quien tiene un hijo de apenas siete meses y con la que EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto sin obtener respuesta.

El rapero compartía en marzo esta imagen con quien entonces era su pareja, Belén, y el hijo de ambos. Redes sociales

A sus 31 años, el rapero sacó el pasado abril Antónimo, el último trabajo en el que colabora con artistas como Leonor Watling (41). Rayden saltó a la fama tras ganar el campeonato mundial de la Red Bull Batalla de Gallos del 2006; tras la cual su nombre se ha convirtió en un referente de este género musical.

El rapero, muy activo en las redes sociales, comparte a menudo imágenes con su hijo, familia, incluida la madre de su hijo (suponemos que ya expareja). A pesar de haber ocurrido todo de forma precipitada, Irene y Rayden llevan ya un tiempo conociéndose.