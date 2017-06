Irene Junquera y el piragüista Cristian Toro rompen unos meses antes de casarse

SU PARTICULAR 'ALL YOU NEED IS LOVE'

Este lunes por la noche Irene Junquera (31) seguirá ayudando a todas aquellas personas que quieran demostrar el amor a sus seres queridos en el programa All you need is love...o no, mientras en su vida lo que reina ahora el sentimiento contrario. La presentadora mantenía desde hace cuatro años una relación sentimental con el piragüista olímpico Cristian Toro (25) a la que ya han puesto fin.

La excolaboradora de Zapeando y El chiringuito el medallista olímpico han roto su relación y la decisión fue tomada por el deportista, según informa la revista Corazón TVE. Ponen así punto final a un noviazgo que debía haber terminado en boda en apenas unos meses. Y es que ha sido sin previo aviso como la noticia de su ruptura ha llegado a nuestros oídos cuando todavía estábamos acostumbrados a que los protagonistas presumieran de su amor en sus respectivas redes sociales, donde eran asiduos a derrochar muestras de cariño y detalles románticos.

Cristian besando a Irene Junquera, que luce la medalla de oro de su entonces novio.

Es precisamente en sus cuentas virtuales como Instagram donde ya ni siquiera hay rastro de que existiera ninguna relación. Y es que los dos han borrado las fotos que tenían juntos. Atrás quedan las instantáneas en las que aparecía Junquera besando orgullosa a su pareja tras proclamarse campeón en los pasados Juegos Olímpicos de Río a los que la presentadora no dudó en viajar hasta Brasil para apoyarle.

Irene trabaja en las noches de los lunes en Telecinco junto a Risto Mejide (42) y David Guapo (36). Ya en la boda del publicista con Laura Escanes (21) muchos señalaron el hecho de que la presentadora fuera sola al enlace, después de que su relación con Toro no fuera un secreto y menos aún estando prometidos. Su ausencia pudo entonces achacarse al intenso entrenamiento de él. Unas duras sesiones que tienen lugar en Avilés mientras ella debía permanecer en Madrid por trabajo. Han sido precisamente los kilómetros que les separaban para llevar a cabo sus respectivas rutinas laborales los que parecen haber minado la relación hasta su fin.

Aunque el hecho de vivir distanciados era lo que conseguía que al reencontrarse todo fluyera mejor y que aprovecharan su tiempo juntos para viajar a los rincones más bonitos y atractivos del mundo disfrutando de su mutua presencia. Así lo hicieron en una escapada a Nueva York, donde se enamoraron de las luces de la ciudad que nunca duerme, o cuando se deleitaron con otros de sus idílicos viajes a islas bañadas por mares cristalinos.

Irene Junquera y Cristian, en una de sus escapadas. Redes Sociales

Y es que este parecía ser el año de Irene Junquera. Un año al que ella misma dio la bienvenida en La Sexta dando las Campanadas junto a Frank Blanco (42). Estaba previsto que en apenas unos meses se convirtiera en la esposa de Cristian Toro, el que hasta ahora parecía el hombre de su vida, y las ofertas de trabajo en televisión le estaban lloviendo sin parar. Pero, mientras su currículum laboral no para de crecer, su historia de amor no avanza más y quizá sea el momento ahora en el que sea ella la que diga que "todo lo que necesita es amor"...o no.