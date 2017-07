Así fue el inesperado encuentro entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores

La presencia por sorpresa de la hija Rocío Flores Carrasco (21), la hija de Antonio David Flores (41) y Rocío Carrasco (40), en el plató de ‘Supervivientes’ para recibir a su tía, Gloria Camila (22), hizo que a más de uno le recorriera una especie de escalofrío por todo el cuerpo. Fue el momento estelar del programa, más incluso que la presencia de José Ortega Cano (63) o que el abrazo de este y su hija.

Era la primera aparición televisiva de la joven, y hay quien piensa que no va a ser la última. Su enfrentamiento con su madre, con quien no mantiene comunicación alguna, se ha limitado a las redes sociales, pero Telecinco se frota las manos con pensar en que pudiera dar el salto a la pequeña pantalla. De momento, Jorge Javier Vázquez (46) ya le ha ofrecido participar en la próxima edición del programa. “Primero tengo que acabar mis estudios”, ha respondido ella. Es decir, no le dio un no, como recalca el presentador.

Gloria Camila y Rocío Carrasco durante la reinauguración de estatua de Rocío Jurado en Chipiona, Cádiz. Gtres

Jorge Javier ha querido contar cómo fue aquel encuentro con uno de los personaje más deseados por las revistas del corazón. Lo ha hecho en su artículo semana de la revista Lecturas. “Estaba muy nerviosa. Al borde de la lágrima”, asegura. También “muy inquieta por las preguntas que podía hacerle”.

“La chica me apretaba la mano mientras hablábamos única y exclusivamente sobre la participación de Gloria en el concurso. Supongo que temía que deslizara alguna referencia a la complicada relación que mantienen con su madre”, relata el presentador. En realidad eso era lo que esperaban todos los espectadores. Pero no ocurrió. “No era ni el lugar ni el momento”, confiesa el presentador.

Ya fuera del plató, en los pasillos, ambos estuvieron hablando. “Perdona si te apretaba mucho la mano, es que soy muy tímida”, le dijo ella. Siguieron hablando. Fue cuando le propuso participar en el concurso el próximo año. No quiso desvelarle qué quería estudiar, aunque le dejó claro que no sería periodismo “Ni loca”. Según entendió Jorge Javier, le gustaría algo relacionado con la criminología o el mundo forense.