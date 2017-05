Todos contra Rocío Carrasco

Gloria Camila (21) se está ganando el título de 'personaje revelación' de Supervivientes y no precisamente por sus hazañas en la isla, sino por lo que están dando de sí sus declaraciones bajo el sol hondureño. Con su vídeo de presentación para el concurso ya dejó claras sus intenciones contra Rocío Carrasco (40) y según muestra su día a día tampoco ha querido dejar de dar titulares desde que pisó el Caribe.

Esta vez, la hija de José Ortega Cano (63) ha buscado la forma de atacar de forma indirecta a su hermana mayor y ha elegido a 'su familia adoptiva' para hacerlo. "Las Campos me caen como el culo", ha expresado la joven en un momento de charla con sus compañeros. Junto a la rotunda afirmación Gloria Camila ha señalado a quienes la escuchaban que "ni Rocío Carrasco ni el clan presidido por María Teresa soportan la figura de su padre", algo que para la veinteañera quedó claro cuando la matriarca de las Campos hizo un corte de mangas durante la emisión de un vídeo en el que salía la imagen del torero.

Precisamente el pasado sábado Rocío cumplía los cuarenta años y su gran amiga Terelu (51) no dudó en felicitarla. En ese momento pudo comprobar, según ha asegurado la colaboradora a los medios, que "ve a Carrasco muy mal" por todo lo que se está diciendo sobre ella esto días. Y es que ya no es solo Gloria Camila la que hablado claro de lo que opina de su hermana, sino que son varias las voces que se han sumado al discurso de la joven. "Gloria Camila ha conseguido poner públicamente a toda su familia en contra de Rocío", explicaba Carlota Corredera (42) en Sálvame, algo que se ha podido confirmar minutos después con la incesante presentación de varias declaraciones de miembros de la familia de 'la más grande' criticando el comportamiento de Rociíto.

Amador Mohedano(63) ha querido seguir la misma vía de ataque de su sobrina y ha optado por tocar al clan de las Campos. El hermano de la Jurado ha dado a entender que tiene mucho que decir sobre ellas, aunque ha preferido callarse y únicamente soltar la piedra. Con un "no me tires de la lengua" el exmarido de Rosa Benito (62) ha insinuado que el televisivo clan ha hecho algún que otro 'feo' a su familia. Y además, Amador, lejos de ponerse a favor de Rociíto, se ha puesto del lado del exmarido de ésta, Antonio DavidFlores (43): "Hemos estado en guerra muchos años, pero me él sí que me ha demostrado que sus hijos son lo más importante de su vida".

Sin embargo, no piensa igual su exmujer Rosa Benito. Según Kiko Matamoros (60), Rosa, al contrario que el resto de los Mohedano, no ha querido posicionarse en la batalla. De hecho, quiso asistir a la boda de Rociíto con Fidel Albiac (44), pero "debido a la presión familiar" no pudo acudir. Al mismo tiempo, la cuñada de Jurado se muestra a favor de Gloria Camila y de José Fernando (23) cuando se habla de ellos en el plató de Supervivientes donde colabora.

Frente a la aparente imparcialidad de Rosa, quienes sí han querido mostrar su postura en contra de Rocío Carrasco son José Antonio, marido de Gloria Mohedano, y Raquel Mosquera (48), viuda de Pedro Carrasco, padre de Rociíto. "Entiendo muy bien a Gloria Camila porque yo también me sentí decepcionada por Rocío en su momento", expresó sin dudar la peluquera al tiempo que declaraba que "Ortega Cano siempre le ha parecido un señor y su hija es muy madura". Por su parte, el tío de Gloria Camila ha defendido a su sobrina mientras recuerda la decisión que tomó Rociíto de poner tierra de por medio cuando se conoció el testamento: "Era la que menos motivos tenía para hacerlo y a la que los dos hermanos pequeños más necesitaban en ese momento por ser la hermana mayor".