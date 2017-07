Gloria Camila se sincera en 'Supervivientes' y carga contra su hermana, Rocío Carrasco

Gloria Camila (22 años) ha dado todas la explicaciones que queríamos saber. Desde Honduras, con fuerza y dispuesta a contestar a las preguntas, ha llegado la novena expulsada de Supervivientes. La hija de Ortega Cano (63) se sentó en el plató para ser entrevistada por Sandra Barneda (44), amiga de Rocío Carrasco, su hermana, aunque no se habla con ella. Este asunto era sin duda el tema más esperado de la entrevista.

El debate de Conexión Honduras se convirtió en el espacio en el que la pequeña del clan habló claro sobre su conocida mala relación con su hermana: "Ella está sola contra todos", dijo Gloria Camila. "Hay historias que yo no soy quién para contarlas", intentaba zanjar el tema.

Tras la muerte de Rocío Jurado la relación con su hermana comenzó a deteriorarse hasta el punto de negarle la palabra. Barneda fue directa y no dudó en preguntar por qué no había tratado en ponerse en contacto antes con su hermana: "Me tiene bloqueada en el teléfono", apuntó Camila ante el asombro de todo el plató. Fue durante el cumpleaños de su sobrino David Flores, el hijo de Rociito y Antonio David. La joven quiso felicitarle y obtuvo un negativa: "Le hablé una vez, cuando era el cumpleaños de mi sobrino, y lo primero que hizo fue bloquearme… Entonces tampoco voy a seguir intentándolo”, relató.

Gloria Camila y Ortega Cano en el plató de 'supervivientes' el día que ella llegó a España.

Gloria Camila volvió a mostrar durante la entrevista el carácter rudo con el que se la ha conocido en la isla. Se enfrentaba a una entrevista complicada, pero como muchas de las pruebas que realizó durante su estancia en la isla, la superó con creces. "¿Te has sentido menos hija? ¿Cómo se rompe la relación?", son algunas de las preguntas que le realizó Barneda. Camila, haciendo alarde de su carácter, recordó cómo habían mantenido una estrecha relación hasta el fallecimiento de Rocío Jurado. "A raíz de la muerte de mi madre desapareció mi relación con Rociito. Ya no era el mismo contacto que antes ni hablo con mi sobrina como antes. No sé el por qué, pero me gustaría saberlo, aunque es algo que no me quita el sueño", recalcó la joven, que también añadió que siempre se ha sentido hija de la cantante y que está "muy orgullosa de ella".

Gloria Camila ya está instalada en territorio español, aunque tal y como piensa su padre, ella también cree que podría haber aguantado más, pero reconoce que se vino abajo. "Al día siguiente de llegar a casa nos reunimos y mi padre me dio su opinión. Al igual que me ha regañado cuando ha tenido que regañarme, me ha aplaudido cuando a él le ha parecido que lo he hecho bien", sentenció Camila.