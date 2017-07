El rey Felipe se va de fiesta sin la reina Letizia y se encuentra con Urdangarin

Un fiestón muy real. Adlestrop (Reino Unido) fue el lugar elegido por Pablo de Grecia (50 años) y su mujer, Marie Chantal (48), para organizar el evento del año: una despedida de la que ha sido su ciudad durante los últimos tiempos y la celebración del 50 cumpleaños de Pablo y el 21 de Olympia de Grecia, su hija. Un evento que se convirtió en una fiesta de disfraces lleno de llamativas pamelas, celebrities, pero sobre todo, casas reales. Algo que no quiso perderse el rey Felipe VI (49), que asistió solo, sin Letizia.

No obstante, entre los invitados había más de un conocido suyo, al margen de sus primos y demás royals. Allí se encontró con Iñaki Urdangarín (49), quien acudió con la infanta Cristina. Hacía varios años que no veía a los dos cuñados en un mismo acto.

Urdangarin fiesta ok bis

La propia Marie Chantal fue la encargada de organizar parte del evento, que reunió a la jet set de la realeza europea y que dejó curiosos atuendos. La temática fue Prince and the revolution, en homenaje al cantante, algo que tanto Felipe VI, como Iñaki Urdangarin prefirieron omitir para vestir con un esmoquin.

• El vídeo donde se ve de fondo a Iñaki Urdangarin

She's so wonderful!!!! #princeandtherevolution #amazingpeople #amazingparty #Olympia #Pavlos Una publicación compartida de Cristiano Basciu (@cbasciu) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 3:51 PDT

Desde que estallara el caso Nóos y se implicase incluso a la infanta Cristina (52), Felipe VI ha evitado cualquier tipo de encuentro y contacto público con Urdangarin. El Día de la Hispanidad, de octubre de 2011, fue la última vez que se les pudo ver juntos. Por aquel entonces, el huracán de corrupción que llevaba asestando a la familia real desde 2010, apenas acababa de comenzar. Hoy, Zarzuela pretende alejar a la infanta Cristina -absuelta en el caso- y que también se encontraba en el fiestón, de todo el eje mediático. Aunque los reyes intentan no coincidir con el exduque de Palma, sí que han llegado a estar en los mismos lugares. La final Mundial de balonmano de Barcelona, el pasado 2013, fue otra de las tantas ocasiones en las que ambos coincidieron, aunque en diferentes palcos. El domingo, y seis años después, la fiesta loca del 21 cumpleaños de Olympia de Grecia, les volvió a juntar.

Excentricidades

No solo estuvo la realeza. La divertida y original celebración, contó también con la presencia de diferentes royals, diseñadores y más celebrities que no quisieron perderse el fiestón. Haakon de Noruega (43) y su mujer, la princesa Mette-Marit (43); Máxima de Holanda (46), el modisto Valentino (85), la americana Tory Burch (51), o las hermanas Paris (36) y Nicky Hilton (33), amigas de Olympia de Grecia, disfrutaron de la velada. La temática revolucionó los estilismos y permitió vislumbrar la originalidad de algunas de las invitadas, que no dudaron en hacerse con excéntricas pamelas.

Olympia de Grecia junto a la modelo Talita Von Furstenberg. Redes sociales

La propia Marie Chantal fue una de ellas: a un llamativo vestido rosa en el que se podía leer "Revolution", le acompañaba un tocado en forma de cuernos y lleno de estrellas. La esposa de Pablo de Grecia pronunció un discurso dirigido a su marido y a Olympia de Grecia, que destacaba con un vestido de tono champagne -con brillantes incrustaciones y enormes aberturas- y que soplará velas el próximo 25 de junio.