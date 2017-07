Raphael aplaza su concierto en Madrid hasta diciembre por problemas de salud

"Todos sabéis que se me está partiendo el corazón al tener que aplazar el concierto en Madrid del 6 de julio... Pero no hay más remedio para recuperarme de una vez por todas; que es lo que todos queremos". Así anunciaba el cantante Raphael a sus fans la suspensión de su esperado concierto en Madrid, que habría tenido lugar el próximo jueves en el WiZink Center, el Palacio de los Deportes de la Comunidad.

El artista se ha visto obligado a suspender la actuación por prescripción médica. No es la primera vez que sufre una dolencia de garganta, él mismo ha reconocido que la afonía es una de sus mayores preocupaciones y es habitual verle con un pañuelo al cuello para cuidar su voz. Esta vez se trata de una laringitis. A pesar de que tenía muchas ganas de volver a actuar en Madrid, no ha tenido más remedio que apartarse de los escenarios para recuperarse de la dolencia que, afortunadamente, no es grave.

Natalia y Raphael en el 80 cumpleaños del padre Ángel García en Madrid. Gtres

Su mujer, Natalia Figueroa (77 años), ha explicado a EL ESPAÑOL que se retirarán a la casa familiar que tienen en Ibiza, "frente al mar", para que el cantante pueda recuperarse. El matrimonio viaja todos los veranos a la isla, donde realmente se relajan. Allí reciben a sus hijos y nietos, a los que también les encanta pasar el verano en familia. Hace ya 17 años que Raphael compró una casa en la isla y las Baleares ya se han convertido en su segunda residencia.

A sus 74 años y a pesar de este último incidente, Raphael disfruta de buena salud. Tendría que haber iniciado la ambiciosa gira, 'Loco por cantar', con el concierto de Madrid. La retomará en septiembre con conciertos por toda España (Albacete, Marbella, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Valencia o San Sebastián, por citar algunas ciudades) y seguirá durante casi cuatro meses hasta concluir precisamente en Madrid el 21 de diciembre. "Maravilloso volver a estar juntos en Navidad. Os quiero tanto, Raphael", así ha emplazado a los fans que iban a verle en la capital a la fecha con la que siempre se le ha asociado por sus famosas interpretaciones de villancicos.

TUVO UN TRASPLANTE DE HÍGADO

El artista de Linares (Jaén), ha declarado en distintas entrevistas que volvió a nacer en el año 2003, después de que le hicieran un trasplante de hígado. Después de sufrir una grave hepatitis B, su salud mejoró notablemente después de la operación. Desde entonces, ha reconocido que se toma la vida con más tranquilidad y tiene mejores hábitos. El cantante no tuvo ningún problema en reconocer que había abusado del alcohol, y que esa fue la razón principal del deterioro de su hígado.

Cartel de la gira 'Loco por Cantar' Gtre

El cantante está en plena forma y desde 2010 viene lanzando uno o dos discos por año. El último, Infinitos bailes, lo presentó el año pasado. Este domingo dio el último concierto de su Tour en Algeciras (Cádiz), donde llenó la plaza de toros de Las Palomas.