Miguel Poveda estalla en pleno concierto: "Mi hijo no es ninguna mercancía"

Este fin de semana Madrid ha conocido al Miguel Poveda más reivindicativo. El cantante encabezó el cartel del festival Flamenco Diverso, el primer festival de flamenco LGTB de la historia. El cantante dio un concierto en el Teatro Coliseum de la capital el pasado viernes y antes de comenzar a cantar, lanzó un claro mensaje en favor de la maternidad subrogada: "Para aquellos que hablan de mercancías. Mi hijo no es ninguna mercancía, le quiero mucho, como se quiere a todos los niños, menos los hijos de P.", declaró el cantaor. Y el público aplaudió sus palabras con efusividad.

Miguel Ángel Poveda León, Miguel Poveda (44 años) es padre de Ángel, un niño que nació en un hospital de California hace dos años gracias a un vientre de alquiler. El artista se ha convertido en un firme defensor de la maternidad subrogada, gracias a la que pudo cumplir su sueño de ser padre.

Ángel, hijo de Miguel Poveda, en el Instagram del cantante.

El niño, según ha dado a conocer su padre en las redes sociales, también tiene buen don para la música, y ya hace sus primeros pinitos con un piano a medida. Le ha dejado ver pocas veces en público, pero lo ha llevado a alguno de sus conciertos, en los que se ha convertido en el protagonista indiscutible.

Miguel Poveda anunció en enero de 2015 que sería padre de un niño por medio de un vientre de alquiler en California. Viajó a Estados Unidos meses antes de su nacimiento, pudo conocer a la madre y comprobar que todo marchaba bien. En mayo de 2015 nació Ángel y pronto pudo traerlo a España. Una decisión para la que contó con el apoyo de su familia y amigos, aunque nunca trascendió cuánto había pagado para poder tener un hijo.

En plena celebración del WorldPride, el artista ha querido romper una lanza a favor de la maternidad subrogada porque consdiera que es la vía para que muchas parejas que no pueden tener hijos, lo hagan, y porque se evitaría la especulación en las operaciones de vientre de alquiler, según ha defendido en distintas entrevistas.

Miguel Poveda durante un concierto en Madrid, septiembre de 2016. Gtres

SU PAREJA NO HA SALIDO DEL ARMARIO

A quien no ha presentado en ningún momento el cantante es a su pareja. La razón es que su familia todavía no sabe que es homosexual, según reconoció el artista en el programa de Risto Mejide, 'Chester in love', en enero de este año. Era la primera vez que el hijo predilecto de Badalona hablaba en un medio de comunicación sobre su inclinación sexual y sobre su pareja, con la que vive la relación en secreto: “Me gustaría que se lo dijera a sus padres, porque si supieran la de veces que ha llorado porque no tiene libertad en su casa…”, confesó.

Miguel Poveda contó en el mismo programa que él nunca ha escondido su homosexualidad, y que por esa razón sufre mucho por su pareja, porque tenga que hacerlo con sus padres, a los que él todavía no ha podido conocer. El cantaor catalán contó a su familia que era homosexual a los 19 años, cuando volvió del servicio militar. En el concierto celebrado el viernes en Madrid también hizo alusión a cuál fue la reacción de su padre: "Cuando me mostré como soy, mi padre digamos que...tenía muchas preguntas", comentó en tono jocoso.