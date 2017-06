Así se enterará Bigote Arrocet del ictus de María Teresa Campos

Bigote Arrocet (67 años) ya está en España y esta noche se sentará en el plató de Supervivientes después de que haya terminado su aventura en la isla. La expectación es máxima, ya que el humorista es desconocedor del grave problema de salud que tuvo María Teresa Campos (76) durante su estancia en Honduras. La presentadora sufrió un ictus que la mantuvo hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz durante una semana y tomó la decisión de que la organización del programa no comunicara nada a su pareja hasta la vuelta de Edmundo.

Bigote Arrocet y María Teresa Campos. Gtres

La pregunta es ahora si la revelación de esa información se le dará a Edmundo en pleno directo, y de ser así, quién sería el encargado de hacerlo: ¿María Teresa? ¿Sus hijas? ¿Jorge Javier Vázquez?. Carmen Borrego (50) ha despejado todas las dudas al respecto en El programa de Ana Rosa. "Teresa es la persona que se lo tiene que comunicar. Ella es la que decidió no hacerlo en su día y quien debe hacerlo ahora". Aunque ha revelado que habrá sorpresas durante la gala, todo apunta a que María Teresa hablará con Bigote en privado sobre lo que le ha pasado en su ausencia. Una postura que compañeros como Alessandro Lequio (57) han criticado, ya que cree que con ello están "traicionando el interés de la audiencia". "A mí y al resto de los espectadores nos gustaría verlo en directo, ya que habéis retransmitido el minuto a minuto de su enfermedad", asegura el conde.

"Mi madre no ha tenido una gripe sino una cosa muy grave. Ni Terelu ni yo hemos estado de acuerdo en que no se lo dijera. Pero cuando ves a tu madre en la uvi y te dice que por favor no se le diga, pues no se hace. Luego cuando vimos que comenzaba a recuperarse nos quedamos conformes. Para ella va a ser muy duro comunicárselo", responde Borrego. Reconoce también que Edmundo se va a molestar por no haber sido conocedor del ictus, aunque para ella el peor papel lo tiene Maximiliano, el hijo del humorista.

María Teresa Campos y Bigote Arrocet se reencontrarán esta noche después de dos meses separados. La veterana periodista en un principio se opuso a la participación de su pareja en el reality, pero después de superar su problema de salud su actitud cambió radicalmente. Ha llegado incluso a entrar por teléfono para hablar y declararle el inmenso amor que siente por él.

