Las primeras palabras de Toño Sanchís tras la sentencia de su juicio con Belén Esteban

Los nombres de Toño Sanchís (43 años) y Belén Esteban (43) están hoy en boca de todos. La batalla de la que medios y audiencia hemos sido testigos durante más de un año ha visto este jueves el principio del fin. Mientras la colaboradora ha salido victoriosa del juicio contra su exrepresentante, el mánager ha tenido que ver cómo su defensa hasta el momento se ha caído por sí sola ante el dictamen del juez.

Sanchís ha querido expresarse en el Programa de Ana Rosa en el que colabora. Se le notaba nervioso y ha hablado con cautela de los siguientes pasos que dará: "No tengo la sentencia conmigo, por eso voy a Valencia para ver a mis abogados para que me la lean. Vamos a recurrir la sentencia porque no estamos de acuerdo… No te puedo decir mucho todavía. La sentencia no es favorable para mí. Hay constancia de contratos donde aparece que hay una comisión".

El representante ha querido calmar el ambiente afirmando que "un juicio ni se gana ni se pierde en primera instancia". Además, cuando sus compañeros le han leído varios puntos de la sentencia donde queda mal parado por el 'baile' de porcentajes en los contratos, él se ha defendido diciendo que "ella le dijo que le parecía bien porque él no era una representante al uso", y que para demostrarlo "se han aportado contratos" y ha remarcado que "existía un contrato verbal".

Belén Esteban y Toño Sanchís, cuando aún se querían. GTRES

"Me da mucha rabia", eran las palabras que escogía para referirse a su estado de ánimo. "Ellos han ido a su juicio, ahora tenemos 20 días para recurrir. Vamos a hacer nuestro trabajo, por eso voy camino de Valencia. Ella nunca ha tenido queja. Se hizo un contrato verbal y se empezó a operar así. Se ha dado validez a un contrato firmado, y vamos a demostrar que este contrato verbal tiene el mismo valor", ha dicho el representante.

Y Toño ha querido mostrar en directo que no pierde la esperanza: "La ley española te permite hacer un recurso, no me van a quitar la casa, yo voy a luchar hasta el final… no me plateo nada, por ahora me planteo recurrir y llevar a la Justicia la verdad". Respecto a Belén solo ha dicho que "le da mucha impotencia que esta señora diga que todo es mentira".

A pesar de haber soltado varias pildoritas sobre cómo operará a partir de ahora, la realidad es que aún este jueves al mediodía Sanchís no había leído todavía la sentencia y por eso no se ha atrevido a expresar con rotundidad nada:"Voy a valorar la sentencia porque no se está conforme, cuando yo la lea, te podré contestar. Ahora mismo, no te puedo decir nada más…".