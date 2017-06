Así es Carlos de la Maza, el hombre que se esconde detrás de Carlota Corredera

Se conocieron personalmente en Sálvame. Ella era directora del programa y él uno de los cámaras. En cambio la historia de amor de Carlota Corredera (42 años) y Carlos de la Maza comenzó en las redes sociales. Cada vez que la gallega escribía un comentario o compartía una instantánea en sus perfiles, él le daba un like. Así hasta que un buen día, animada por sus compañeros de trabajo, Carlota decidió contestarle y ahí comenzó todo. "Encontré el amor a los 36 casi a los 37. El amor bueno, el que no te hace sufrir. A pesar de todos los palos que me ha dado la vida, yo nunca perdí la esperanza de ser feliz. Ahora soy tan feliz que doy las gracias por todo lo que tengo", aseguró la periodista en la presentación de su libro, Tú también puedes, hace unos días en Madrid.

Lo que más le atrajo de él es que es "una persona íntegra, honesta, con principios muy sólidos y amigo de sus amigos". "Es un hombre muy atractivo del que yo tenía referencias por amigos comunes, del que todo el mundo hablaba muy bien. Valores que, a la hora de formar una familia o tener una vida y proyectos en común, eran muy importantes para mí", aseguró Carlota en una entrevista en Diez Minutos.

Convertida en una de las mujeres del momento de la pequeña pantalla, la vida de Carlota también ha tenido sus sombras. Dos momentos trágicos han marcado su existencia: la muerte de su padre por un cáncer y la de su hermano, quien perdió la vida en un accidente de tráfico. Duros momentos que la presentadora ha logrado superar junto a su marido, quien siempre ha estado ahí para apoyarla. En lo bueno y en lo malo. En la salud y en la enfermedad.

También fue él quien animó a Carlota durante su proceso de adelgazamiento, que le ha llevado a bajar 63 kilos de peso. "Si algo me ha demostrado Carlos es que no me equivoqué al elegirle como compañero. Tanto que en los momentos más altos de peso nunca me hizo sentirme mal, todo lo contrario. Me arropó muchísimo".

Al contrario que Carlota, cuya imagen está muy presente en los medios de comunicación, él siempre intenta mantenerse al margen de los focos. Es un hombre discreto que prefiere mirar la vida a través del objetivo de su cámara. Sus redes sociales las tiene abandonadas desde hace dos años y cuando las utilizaba apenas daba pinceladas de su vida privada. Sobre todo publicaba imágenes de paisajes y de monumentos que le llamaban la atención. Las únicas veces que se ha mostrado en público han estado ligadas han un acontecimiento importante de la pareja como el día de su boda o el nacimiento de su hija cuando ambos posaron junto a la pequeña Alba a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz donde Carlota había dado a luz.

En junio de 2013 se dieron el 'sí, quiero' en la azotea del hotel Gran Vía 2. Diego, el hermano de la presentadora, fue su padrino. Para su gran día Carlota logró adelgazar 15 kilos con una dieta muy estricta durante los seis meses previos al enlace matrimonial. Dos años más tarde venía al mundo su primera hija en común mediante cesárea. "Es muy bonita, es muy emocionante porque es una niña muy deseada... Estamos completamente felices", señaló Carlota al borde de las lágrimas el día de su alumbramiento. Este 15 de junio la pareja celebrará su cuarto aniversario de casados en uno de los mejores momentos profesionales y personales de la periodista.