La youtuber 'Soy una pringada' arremete duramente contra Carlota Corredera

El cambio físico de la presentadora Carlota Corredera (42 años), que en poco más de un año ha perdido más de 60 kilos, no ha dejado indiferente a nadie. La transformación ha sido tan evidente que algunos youtubers no han podido evitar hacerla protagonista de sus vídeos. Es el caso de Soy una pringada, que ha decidido declararle la guerra abiertamente, eso sí, en un tono irreverente y ofensivo incluso.

Bajo el epígrafe Gorda traicionera, la joven explica cómo Corredera comenzó el proceso de adelgazamiento. "Esta señora era una gorda regidora del Sálvame y estaba siempre detrás de las cámaras porque estaba gorda. Estaba como acomplejada, pero dijo: voy a adelgazar 60 kilos y voy a hacer como que nunca he estado gorda pero me voy a lamentar de lo gorda que he estado, en plan súper víctima".

"¿Igual es que eres una gorda acomplejada que tú misma piensas que por ser gorda no mereces vivir? No sé. Y ahora va de: viva lo curvy, vivan las gordas... chica, acabas de adelgazar 60 kilos. Te sacas fotos en bañador. Ahora dices viva lo curvy. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos?", critica duramente la youtuber.

Soy una pringada acusa a la presentadora de ser "una hipócrita". "¿Por qué no te quedaste gorda si tanto 'vivan las gordas'? Eres un poco gorda traicionera. Reniegas de lo que has sido (...). "Hablas de haber estado gorda como si fueras un niño judío en Auschwitz. Chica, tampoco es para tanto. Me da a mí que gorda molabas más y que igual delgada, con tus discursitos, pues te has convertido en una puta mierda".

La youtuber también tiene unas palabras para el marido de Corredera. "Qué santo tu marido, que no te llamaba puta gorda dándote con un palo en la tripa, qué tolerante tu marido. Qué buen hombre", ironiza al tiempo que vuelve a arremeter contra la directora reconvertida en presentadora de programas en un vídeo que acumula ya cerca de 200.000 visualizaciones y que se ha convertido ya en todo un fenómeno viral.

"Es una gorda que ha adelgazado y ahora que está delgada va de feliz, como si con la grasa se le hubiera ido toda la depresión y toda la tristeza (...). Se cree una heroína del mundo. Chica, has adelgazado, no has descubierto la cura contra el cáncer. No has hecho que vuelva Ana y los 7 a la 1", concluye enfadada Soy una pringada.