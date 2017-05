Manel Navarro, muy decepcionado con su actuación en Eurovisión, pide perdón

Tres días después del Festival de Eurovisión el famoso gallo de Manel Navarro sigue generando todo tipo de comentarios. Tanto que el cantante se ha visto obligado a pedir disculpas en su cuenta de Twitter: "Os pido perdón si os he decepcionado. Os aseguro que más me he decepcionado a mi mismo no dando en el momento más importante de mi carrera una nota que tenía controlada". Aún así ha reconocido que Eurovisión, "con sus luces y sus sombras", será siempre una de las mejores experiencias de su vida. "He trabajado disfrutando cada minuto de estos meses, he conocido a gente maravillosa y he crecido como persona y como artista".

En el mismo tuit ha dado muestras de su sentido del humor y ha dado las gracias a todos aquellos que han hecho memes con el momento de su desafino sobre el escenario: "me he reído mucho. ¡Sois unos cracks!". Ya el mismo día de su actuación Manel bromeó asegurando que se había colado un invitado no deseado durante su interpretación y publicó un vídeo de un gallo en zapatillas corriendo.

De vuelta por aquí! 💙 pic.twitter.com/Jcc9An6N3p — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 15 de mayo de 2017

Las palabras de Manel han generado controversia en la red. Por un lado, están las personas que aplauden estas declaraciones afirmando que todo el mundo comete errores: "Un fallo no te define como cantante, hasta los más grande desafinan", comenta un tuitero. "Eres muy grande Manel. No pidas perdón, eso lo debemos hacer nosotros en nombre de los eurofans. Has currado como nadie", explica otro.

En el lado opuesto están los que opinan que no debería haber sido él el representante de España en Eurovisión porque ya se sabía que iba a ser un fracaso: "No has defraudado porque se veía a leguas que no ibas a hacer un buen papel. Pero estás a tiempo de recapacitar y cambiar de profesión", dice un usuario de Twitter. "Qué poca vergüenza tienes. Vaya mierda de actuación", crititca otro.

Manel Navarro mira ahora hacia el frente: "Ahora toca seguir mi camino y continuar trabajando duro por mi carrera musical. Espero que mucho de vosotros estéis ahí. Se os quiere".