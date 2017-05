13 polémicas de España en Eurovisión tan bochornosas (o más) que la de Manel

La edición número 62 de Eurovisión se celebró este sábado en el Centro de Exposiciones de Kiev (Ucrania). La selección del representante español ha sido una de las más polémicas del concurso en los últimos años. Pero no ha sido la única. Repasamos esos momentos de la historia del certamen musical en los que nos sacaron los colores:

Manel Navarro

El cantante de Sabadell fue el elegido en febrero gracias al apoyo del jurado profesional del concurso y después de haber empatado con Mirela, lo cual no gustó demasiado a la audiencia, que le había relegado a un tercer puesto. Durante la gala del programa Objetivo Eurovisión Navarro recibió insultos y muchos gritaron"tongo", lo que enfadó Manel, que le dedicó un corte de mangas al público.

Un miembro del jurado, el locutor Xavi Martínez, fue acusado de haber sido pagado por Sony Music, TVE o el manager del artista para votar por él e incluso fue agredido por su decisión. Además, para poner la guinda al pastel Do it for your lover ha suscitado las críticas de la RAE por ser en inglés, de los surfistas por su ambiente playero y de muchos eurofans, que la consideran "no digna" para el evento.

Ikurriña prohibida

En la edición del año pasado la polémica no tuvo que ver con el proceso de selección de los candidatos o con los representantes, sino con un asunto de banderas. La organización publicó una lista negra de las banderas prohibidas para el público asistente y por error incluyó en la misma la ikurriña. Lo que más indignó al Gobierno vasco y a muchos vascos es que se equiparara a la del Estado Islámico, que se encontraba también vetada en dicha lista. El PNV incluso llevó el asunto a la Comisión Europea hablando de boicot.

Su inclusión, junto a la bandera del DAESH, aunque solo sea a modo de ejemplo, no es de recibo. — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 29 de abril de 2016

Pastora Soler

En 2012 España todavía no se había recuperado de la crisis, estábamos en plenos recortes y eso se notaba en muchos aspectos. La cantante sevillana aseguró en una entrevista de radio que desde TVE le habían pedido que no fuera a ganar, por no haber dinero para organizar el festival al año siguiente. Posteriormente, y ya con la mecha encendida, intentó matizar sus palabras y dijo que se habían sacado de contexto. Afortunadamente para nuestras arcas, quedó en un décimo puesto.

Daniel Diges

2010 fue un año bastante movidito. El cantante tuvo que soportar como el espontáneo Jimmy Jump (conocido por saltar a muchos campos de fútbol) burlaba las medidas de seguridad y se colaba en el escenario, pasando a formar parte de su coreografía. Estuvo 20 segundos haciendo aspavientos hasta que le echaron. Diges continuó cantando como si nada como el profesional que es.

John Cobra

Una vez más dejar ciertas decisiones a la audiencia llevó a que John Cobra (un fan de las artes marciales que se había hecho famoso en Internet por retar constantemente al Batu) fuera seleccionado como posible finalista para representar a España. Tras su ascenso se escondía la comunidad Forocoches, que había hecho una campaña para trollear la selección. Tras su interpretación de Carol, Cobra se enzarzó con el público que le pitaba. La pobre Anne Ipartiguru lo intentó, pero no pudo contener a John. El rapero valenciano dedicó un "Comerme la polla" al auditorio mientras se agarraba la entrepierna.

Soraya Arnelas

Muchos no se explican por qué Soraya acabó cosechando una penúltima posición en la edición de 2009, pero para otros estaba claro: Eurovisión quiso castigarnos de alguna manera por no habernos tomado en serio el certamen el año anterior. Por su parte, Soraya, arremetió contra TVE por su pésimo resultado y lo justificó indicando que era una represalia por no haber retransmitido la semifinal, una regla a cumplir. Posteriomente también reveló que le habían puesto a una coreógrafa que no quería y otras razones.

Rodolfo Chiquilicuatre

Para el certamen de 2008 no se escogió a un cantante como nuestro adalid, sino a un personaje salido de un late night. Buenafuente fue el artífice del nacimiento de Rodolfo Chikilicuatre (interpretado por el actor David Suárez) y su Baila el chiki chiki. El nuevo sistema de votación popular de candidatos hizo el resto. El tupé de Rodolfo y sus acompañantes y su pequeña guitarrilla dejaron estupefactos a toda Europa. Curiosamente la canción logró el mejor puesto en cuatro años, quedando España como decimosexta.

Lydia

La representante nacional de 1999 llamó más la atención por su atuendo que por su canción. El vestido multicolor que llevaba, diseñado por Ágatha Ruiz de la Prada, no le hizo ganar Eurovisión, pero sí le ayudó a hacerse con un premio Barbara Dex (el nombre es el de la representante de Bélgica de 1993, famosa por su vestimenta ursulina). Ha sido la primera y única ocasión en la que un artista español ha sido reconocido con este dudoso honor.

Azúcar Moreno

Toñi y Encarna nunca olvidarán aquella noche de 1990 en la que el concurso sufría uno de los fallos técnicos más recordados de su historia. Las hermanas Salazar, que además iniciaban el evento en Zagreb, salieron al escenario para tener que volver a bambalinas y volver a aparecer 2 minutos después. La culpa fue de un operario que les indicó que salieran cuando la orsquesta que tocaba en directo aún no había sincronizado con las percusiones y ritmos grabados en playback. La organización no quería que salieran, pero ellas insistieron que no había sido su culpa. Finalmente bordaron su Bandido y obtuvieron un quinto puesto.

Remedios Amaya

La cantaora flamenca pasó uno de los certámenes más vergonzantes e insólitos que ha tenido una representante española en Eurovisión. Su tema ¿Quién maneja mi barca? no fue demasiado entendido y la artista gitana no cosechó ni un solo punto, pese a las buenas críticas de la prensa alemana (se celebraba en Munich). En 1983 España compartió ese farolillo rojo con Turquía, que también había apostado por un tema local que tampoco cuajó. Tras el rosco, Amaya estuvo retirada de los escenarios durante una temporada.

Lucía

Eurovisión es un concurso que en muchas ocasiones ha estado caracterizado por el clima sociopolítico y los conflictos entre los países. En 1982, participamos con el tema Ély les metimos a los ingleses en su propia casa un tango en plena guerra de las Malvinas, un conflicto que enfrentaba a Argentina y Reino Unido.

Massiel

España tuvo que improvisar un plan B después de haber anunciado a bombo y platillo la participación de Serrat. El cantautor insistió a última hora en que quería cantar en catalán, algo que no gustó nada a la España de aquella época. Finalmente Massiel le sustituyó y ganó Eurovisión. Las malas lenguas comentan que hubo tongo y que de alguna manera Franco y TVE compraron los votos para mejorar la imagen de España en el exterior, adquiriendo series que nunca se llegaron a emitir.

Empate a cuatro

Tras la victoria de Massiel, España se convirtió en país anfitrión del concurso. Y la edición de 1969 no estuvo exenta de polémica. Austria, por ejemplo, se negó a participar por oponerse a hacerlo en un país en el que había una dictadura. Sin embargo, el peor trago se lo llevó la entonces jovencísima Laura Valenzuela.

La presentadora, que había soñado la noche antes con que ocurría un empate entre los ganadores, e incluso preguntó qué pasaría a la organización si eso llegara a pasar, vio como su pesadilla se hacía realidad. No había normas al respecto y se aceptó que hubiera cuatro países ganando. Por supuesto, no se habían comprado galardones suficientes.