Así es Manel Navarro, el polémico representante de España en Eurovisión

Sus dos décadas de vida no han sido impedimento para alzarle, no sin polémica, con el título de representante de España en el certamen de Eurovisión. Pese a su juventud, Manel Navarro (20 años) ha recorrido un largo camino que le llevará hasta su siguiente parada: Kiev, el próximo mes de mayo.

Con 14 años y guitarra en mano comenzó a componer sus primeros temas, inspirándose en artistas como los Rolling Stones o Passenger y en otros más melódicos y vanguardistas como Ed Sheeran. Pero eso no le bastaba, así que poco después quiso dar un paso más para que su trabajo se conociera y comenzó a colgar en la web sus propias versiones de canciones famosas, lo que se conoce como cover. Fue aquí donde su nombre empezó a sonar. No en vano, su condición de influencer le ha granjeado más de 15.000 seguidores en Instagram.

Navarro no es nuevo en esto de los certámenes musicales. Ya se había presentado a algún concurso, logrando también el triunfo. Fue en 2014 en una competición autonómica llamada Teen star, en la que ya entonces se atrevió con el inglés, como ha hecho ahora para optar a Eurovisión.

Tras aquella victoria le llegó su primer contrato discográfico y se olvidó, por el momento, de los talent shows musicales, pues él siempre se ha considerado a sí mismo más como un compositor guitarra en mano que como un cantante comercial.

Poco después fichó por la misma agencia que trabaja con exitosos grupos como Sweet California o Auryn y pudo ejercer de telonero para los conciertos del primero, un paso previo a su gran fichaje por Sony Music, con la que ha grabado varios trabajos, entre ellos la canción con la que pretende dejar a España en una buena posición en Eurovisión, Do it for your lover, que ha sonado en las radiofórmulas.

A partir de ahora, le queda un largo camino por recorrer, incluido su primer disco. Por el momento, sólo piensa en su siguiente meta: Kiev.