Los famosos hacen piña y cargan contra la "dictadura" de Nicolás Maduro

La difícil situación política y social que vive Venezuela ha sacado la vena más reivindicativa de algunos de los famosos que conocen lo que está pasando al otro lado del Atlántico. En este grupo de personalidades que han querido dar voz a los venezolanos hay cantantes, presentadores, modelos e incluso toreros muy conocidos.

Todos ellos han compartido el grito #SOSVenezuela para frenar el régimen de Nicolás Maduro y la repercusión que está teniendo en los ciudadanos del país. JALEOS ha reunido algunos de los mensajes que los famosos han dejado en sus redes sociales para la lucha por la libertad de Venezuela.

Miguel Bosé

"Paz en Venezuela. Esto tiene que acabar ¡ya!", es lo que el cantante ha reivindicado en sus perfiles sociales. El hijo de Lucía Bosé (86) nació en Panamá y tiene la nacionalidad Panameña y Colombiana, por lo que siente muy de cerca lo que está ocurriendo en su país vecino. En otra de las imágenes colgada en su Instagram aclaraba que "la Paz es un DERECHO del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares. La música es una herramienta para expresarnos libremente".

Gustavo Dudamel

El director de orquesta y marido de la actriz española María Valverde (30) también tiene mucho que decir de su amada tierra. El músico ha alzado su voz como nunca antes ha hecho y ha dejado un claro mensaje por la paz al presidente Nicolás Maduro. "Mi vida entera la he dedicado a la música y al arte como forma de transformar las sociedades. Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador pero jamás violento", escribe en las primeras líneas de su texto.

Dudamel se atreve a hablar directamente al líder venezolano e incluso le da un claro consejo: "Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente". La reivindicación finaliza con un rotundo: "Ya basta".

Jesús Calleja

No suele hablar de política en sus redes, por eso nada más colgar su reivindicación en una publicación de Instagram muchos de sus seguidores pensaron incluso que le habían hackeado la cuenta por la rotundidad con la que se posicionaba como jamás había hecho.

"¿Por qué PODEMOS se niega a reconocer que existan presos políticos en Venezuela?, incluso su socio IU -Izquierda Unida- por primera vez divide el voto con PODEMOS, porque el partido de Pablo Iglesias se niega a defender una posición firme de todos los partidos políticos para que el régimen de Nicolás Maduro libere a los presos políticos, y separar el poder del Estado de Derecho y que se celebren las elecciones previstas por el ordenamiento jurídico y constitucional. Pues personalmente me da un tufillo esto que no mola nada... y lo digo sin acritud, pero tengo amigos en Venezuela que me cuentan que lo que está pasando es brutal, denigrante e inhumano...".

Rosanna Zanetti

Las banderas de su tierra 'ondean' en su Instagram a menudo. Y es que en menos de un mes ha colgado ocho vídeos y fotografías mostrando la "represión" que vive Venezuela. De hecho, la presentación en sociedad de la novia de David Bisbal (37) coincidió con un vídeo que colgó en sus redes sociales hablando de la cruda realidad que envuelve a Venezuela.

1 de Septiembre #tomadecaracas por el #revocatorio2016 #democracia Unidos todos en oración por Venezuela 💛💙❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 4:12 PDT

Virginia Troconis

La esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' está orgullosa de sus raíces y así lo demuestra en sus redes sociales. Frases como: "Yo defiendo Venezuela", "se acabó el miedo" o "Venezuela quiere paz!" llenan su perfil virtual. La modelo siente impotencia por lo que están pasando los suyos a miles de kilómetros y por eso grita que "Venezuela está luchando por su libertad".

Manuel Díaz 'El Cordobés'

"Cuando un pueblo camina con el corazón, tarde o temprano alcanza el sendero de la libertad. Venezuela, vas en la sangre de los míos y en mi corazón. ¡Estoy contigo!". Así ha querido mostrar su apoyo a todos los venezolanos, país del que procede su mujer y con el que mantiene una conexión innegable.

Carlos Baute

"Ya estamos hartos de la violencia y que sigamos teniendo tantas víctimas que entreguen sus vidas por una Venezuela libre". El cantante tiene claro que el derramamiento de sangre es incompatible con la justicia y la libertad, por eso ha hecho saber a sus seguidores el trágico día a día que viven sus paisanos.

Fabiola

La tierra siempre tira y más aún si los informativos diarios están repletos de malas noticias procedentes de tu lugar natal. Eso es lo que siente Fabiola Martínez cada vez que escucha hablar a sus familiares presentes en Venezuela las injusticias que vive el país. Por eso presume de los colores de su territorio y pide fe y esperanza a quienes luchan contra "la dictadura venezolana".

Bertín Osborne

El cantante no solo está unido a Venezuela por su esposa, sino también por las largas temporadas que ha pasado en América Latina por su trabajo. Es un lugar al que tiene especial cariño y donde siempre han acogido su música con especial fervor. Por todo ello, y por su siempre transparente opinión sobre los asuntos políticos, Bertín no duda en mandar duros mensajes al régimen de Maduro -insultos incluidos- y aclarar que la dureza de la situación de los venezolanos roza lo inhumano.

