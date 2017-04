Jorge Javier Vázquez se desnuda con Calleja: sus miedos, sus ñoñerías y su promiscuidad

Gracias a la convivencia durante casi diez días, las increíbles experiencias vividas y la vulnerabilidad a la que a veces se ven sometidos, los famosos se desnudan con Jesús Calleja en Planeta Calleja como no hacen en otros programas. Algo que vivió en sus carnes este domingo Jorge Javier Vázquez, quien confesó al aventurero sus miedos, sus ñoñerías o su promiscuidad.

“¿Te da miedo la muerte?”, fue una de las primeras preguntas de Calleja al ver la continua actitud miedosa del presentador a la hora de enfrentarse a los retos que le ponían. “Me da angustia que esto acabe. Y siento la necesidad de hacer algo de cara a los demás. No soy creyente, pero antes de morir me gustaría hablar con un cura para irme más tranquilo”, confesaba.

Estoy intentando llevarme bien conmigo mismo

“Ahora estoy intentando llevarme bien conmigo mismo”, comentaba al reconocer que hace ahora tres años vivió una gran crisis personal y profesional. “Llevaba cinco años y sentí la necesidad de hacer otras cosas. Y entonces apareció hacer una obra de teatro, que al final no salió. Las crisis son buenas sobre todo para los artistas”.

Eso sí, el presentador de Sálvame reconoció que “no me gusta estar en un trabajo en el que la gente sufre. Antes lo llevaba mejor, pero cada vez me cuesta más. Y las discusiones cada vez son más sentimentales". No obstante, defiende su programa con uñas y dientes. "Me da rabia que se metan con el público de mis programas. Me parece casi nazismo".

A lo que nunca ha tenido miedo es a ser chantajeado por su condición sexual. “Han intentando chantajearme, pero lo denuncié. Nunca he tenido miedo”, comentó Vázquez, al que le hubiera gustado “ser más promiscuo. He picardeo mucho, pero siempre he sido de enamorarme pronto”.

Tampoco teme a las críticas. “Pero, ¿no es un poco egocentrismo hacer una obra de teatro sobre ti?”, preguntó Calleja. “No lo es. Para mí hacer teatro era un reto. ¿Y qué mejor que hacer de mí mismo para superarlo? Tampoco creo que sea intrusismo. ¿Cuántos actores hay trabajando de camareros?”.

Quejas constantes

En cuanto a la experiencia que le tocó vivir, Vázquez demostró lo ‘señorito’ que es, quejándose constantemente. “Jorge Javier nos dijo que no era nada aventurero y que iría con nosotros de viaje si le llevábamos a un sitio estupendo y maravilloso como Polinesia. Pero claro, alguna trampa le teníamos que preparar. Él tuvo su viaje maravilloso en Bora Bora, como quería, pero con una pequeña dosis de aventura a su nivel”, contaba Calleja hace unos días en rueda de prensa.

La aventura fue enfrentarse a una de sus peores pesadillas: los tiburones. Le dijimos que íbamos a ver unas caracolas y en realidad le llevamos con 30 tiburones. Los tiburones daban pasadas y nos tocaban las piernas. Yo pensé que se nos había ido la mano con los tiburones”.

También fue una especie de pesadilla no dormir en los hoteles a los que está acostumbrado. "Para Jorge Javier fue un impacto increíble porque él, como Risto, está acostumbrado a hoteles muy buenos. Que no es criticable, pero les gustan las vacaciones tranquilas y muy exclusivas, y de repente tienes que dormir en una habitación en la que no hay nada".

No obstante, Calleja cree que el presentador de Sálvame “recordará esta experiencia como algo maravilloso de lo que va a hablar toda su vida. Y de los hoteles maravillosos a los que ha ido toda su vida no hablará porque son todos iguales". Y de hecho así fue. Vázquez reconoció que “si hubiera cruzado el mundo para estar en una playa me hubiera quedado vacío”.