De Terelu a David Delfín: los famosos que han batallado contra el cáncer

El cáncer no hace distinciones entre famosos y el resto de mortales. Algunos de los rostros más populares del universo celebrity han tenido que hacer frente a la enfermedad. Muchos de ellos han logrado vencer la batalla, pero algunos, desafortunadamente, no lo consiguieron debido a la complejidad de su diagnóstico.

David Delfín (46)

El diseñador se enteró de la presencia de tres tumores en su cerebro hace justo un año. Unas molestias en la parte derecha de su cuerpo le hicieron acudir al médico para conocer el diagnóstico y fue operado el 5 de abril: "Era raro, porque normalmente no se presentan así... Uno no se podía tocar por la zona en la que está, los doctores ahí no entran; otro estaba bien, se podía quitar sin riesgo de lesiones; y el tercero era complicado, pero operable. Era importante que yo estuviera despierto durante la intervención para ayudarles y decirles si todo iba bien".

Actualmente tiene problemas con el habla y la memoria, así como falta de fuerza en los brazos y piernas, por lo que se mueve en silla de ruedas. Pero tal y como aprendió de su musa, Bimba Bosé, continúa su lucha de forma positiva, aunque seguro que el fallecimiento de su amiga ha supuesto un duro golpe a su optimismo.

Terelu (51)

Le anunciaron el duro diagnóstico en 2012 y aunque en enero del año siguiente fue dada de alta, el miedo aún permanece ahí en cada revisión. Tuvo que dejar temporalmente la televisión, se sometió a una operación y tomó sesiones de quimioterapia, que finalizaron en junio de ese año, y de radioterapia, que concluyeron un mes después. Desde que se le detectó la enfermedad, Terelu cambió su forma de ver la vida.

Luz Casal (58)

Fue en 2007 cuando le fue detectado un tumor en el pecho, se recuperó con quimioterapia y años más tarde, en 2010, se le dio el mismo diagnóstico en el otro seno. En ambas ocasiones decidió enviar un comunicado directo a los medios para que la noticia se conociera por sus propias palabras, "quería evitar conjeturas, y ayudar a la gente a no tenerle miedo al cáncer".

Esperanza Aguirre (65)

A mediados de febrero de 2011, Aguirre acudía a una revisión anual y conocía su diagnóstico. El médico le informó de que tenía cáncer de mama y a la semana siguiente la operaron de urgencia en el Hospital Clínico de Madrid. Tras extirpar el tumor, la política se sometió a un mes de sesiones de radioterapia y desde entonces ha controlado su estado de salud y ya se encuentra totalmente recuperada.

Concha Velasco (77)

"Me han detectado un linfoma, pero voy a plantarle cara a la enfermedad con todas mis fuerzas", decía la actriz en mayo de 2014. Y así fue. Pocos meses después ya podía hablar de recuperación, pero lo que no logró superar del todo fue el golpe emocional que le dejó: "El médico que recomendó apoyo psicológico, porque fue bastante gordo, lo que peor me ha quedado ha sido la cabeza". No obstante, en pleno año 2017, sigue acudiendo a actos públicos y siempre luciendo una sonrisa.

Pau Donés (50)

El líder de Jarabe de Palo, que ha superado el cáncer de colon tras varias operaciones y seis meses de quimioterapia. El músico compartió su batalla contra la enfermedad mediante imágenes en Instagram que le servían como diario personal. Metiéndose en el scanner del TAC, en la camilla con decenas de vías introducidas o caminando por los pasillos del hospital, todo tipo de fotografías valían para mostrar su lucha. A principios de abril de 2016, el cantante colgaba una foto con el mar de fondo y los brazos extendidos en la que decía: "Limpioooo! Yuju!", así anunció su recuperación.

Encarna Salazar (56)

La hermana mayor de las Azúcar Moreno, Encarna Salazar (55), estuvo cinco largos años luchando la enfermedad hasta que en 2013 su oncóloga le comunicó que había superado el cáncer de mama. Durante ese tiempo estuvo alejada de los focos para centrarse en su recuperación, gracias a eso y al apoyo de los suyos salió adelante.

Rocío Jurado

Unos dolores abdominales preocuparon a la cantante una tarde de verano de 2004. Estaba en Chipiona, pero se trasladaron urgentemente a Madrid y fue operada en el Hospital Ramón y Cajal. Veinte días después fue dada de alta y continuaría su tratamiento en Houston, donde volvió a ser intervenida meses después. Sin embargo, tras una larga e intensa lucha contra la enfermedad, las fuerzas de la folclórica llegaron a su fin y su corazón dejó de latir a las cinco y cuarto de la madrugada del 1 de junio de 2006.

Bimba Bosé

La modelo anunciaba este pasado verano que pese a pasar por quirófano hace dos años para extirpar un tumor de su pecho izquierdo, aseguraba que "nunca me he recuperado del cáncer de mama". Bosé siguió entonces con el tratamiento y además con el añadido de la metástasis en huesos, hígado y cerebro que empeoraron su estado de salud. Sin embargo, la enfermedad venció a la modelo y fallecía el pasado lunes a los 41 años de edad.