Bimba Bosé muere tras dos años luchando contra el cáncer

Bimba Bosé ha muerto a los 41 años edad según ha podido saber EL ESPAÑOL. La modelo y cantante no ha podido superar el cáncer de mama que padecía desde hace unos años. Tenía metástasis hasta en los huesos como había confirmado ella misma. A pesar de ello, siempre mantuvo una actitud positiva frente a su enfermedad e intento con diferentes métodos novedosos superarla. Llegó a recibir un tratamiento en una cama hiperbárica, una especialidad con oxígeno a presión. "A lo Phelps parece que he acabado en un artefacto del atrezzo de una película de Stanley Kubrik pero en realidad estoy en Perry una de las cámaras hiperbáricas que tienen en@hmc_estepona Soy feliz! Me cuidan un montón! No dejes de probarlo", bromeó Bimba junto a una fotografía de ella misma en el momento justo de recibir la terapia.

A lo Phelps parece que he acabado en un artefacto del atrezzo de una película de Stanley Kubrik pero en realidad estoy en Perry una de las cámaras hiperbáricas que tienen en @hmc_estepona Soy feliz! Me cuidan un montón! No dejes de probarlo. Pronto te contaré más detalles de todo. De momento para cualquier duda e info acerca de cómo funciona: centrohiperbarico.com o pincha en mi bio para acceder directamente a su web. 🔬⚗💟⚪️ Una foto publicada por @bimbasecas el 12 de Ago de 2016 a la(s) 3:12 PDT

En las últimas semanas se había sometido a nuevas pruebas en el Hospital Ramón y Cajal, donde recibía las sesiones de radioterapia y quimioterapia, y donde acudía a las revisiones médicas desde hace dos años cuando le fue descubierto el cáncer. Desde entonces hasta ahora, Bimba había seguido acudiendo a sus compromisos profesionales sin bajar el ritmo de trabajo. "No he dejado de trabajar desde que me lo diagnosticaron y es lo que hay que hacer, la vida sigue. Debo estar hecha de otra pasta, la genética ayuda mucho. Además soy muy positiva, si no te derrumbas", aseguró en una entrevista.

Sin embargo, eso había cambiado en los últimos tiempos en los que la sobrina de Miguel Bosé (60) estaba desaparecida. Ni siquiera actualizaba sus redes sociales cuando ella solía hacerlo muy a menudo. La última aparición pública de Bimba Bosé fue precisamente en la presentación de la campaña de Ausonia en su lucha contra el cáncer el pasado 30 de octubre. Allí estuvo acompañada por Terelu Campos (51) y por Marta Sánchez (50), a quienes también les ha tocado vivir de cerca la enfermedad. Durante el evento Bimba confesó que había aprendido a "amar a su cáncer". Desde ese día no ha vuelto haber noticias sobre ella hasta hoy.

Para seguir colaborando para la investigación y ayudar a todas las mujeres que día a día se enfrentan de alguna forma al cáncer de mama, súmate y sube tu foto con el pañuelo rosa. Únete a todos nosotros en el #RetoAusoniaCarrefour Estaremos el martes 18 desde las 18:45 hasta las 19:45 en Carrefour Alcobendas #1foto=1minuto #ausonia #carrefour #aecc 🌸💘💪🏻 Una foto publicada por @bimbasecas el 14 de Oct de 2016 a la(s) 4:22 PDT

Bimba Bosé vivía en Sotogrande donde se había ido para estar tranquila junto a su pareja Charlie Centa y sus hijos Dora y June Postigo, fruto de su matrimonio con el realizador y músico Diego Postigo. Sus amigos también han sido un gran apoyo en los malo momentos. Con su "hermano" David Delfín (46) ha compartido, por desgracia, más que amistad. El diseñador fue operado la pasada primavera de tres tumores en la cabeza, que le han apartado, de momento, de las pasarelas. Como en el caso de Bimba, la gente más cercana de Delfín está siendo su motor. Anoche justamente Topacio Fresh (43) publicó una imagen en sus redes sociales en una cena casera con el diseñador, Bibiana Fernández (62) y Pelayo Díaz (30), entre otros. Parece que todavía no se habían enterado de la triste noticia de la muerte de Bimba Bosé.