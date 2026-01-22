Las claves de Adamuz: diálogo exclusivo con Pedro J. Ramírez en la Hora del Suscriptor

La investigación se centra ahora en un intervalo de apenas veinte segundos, considerado decisivo para entender cómo se ha producido la tragedia de Adamuz y por qué el siniestro ha alcanzado una magnitud sin precedentes.

Cuarenta y tres muertos, dos desaparecidos, más de un centenar de heridos y apenas veinte segundos que separan el descarrilamiento de un tren de alta velocidad del impacto devastador con otro convoy que venía de frente. El accidente de Adamuz se ha convertido en el cuarto siniestro ferroviario más grave de nuestra historia reciente y ha abierto una cascada de preguntas sobre la infraestructura, los protocolos de seguridad y la gestión de la crisis que aún siguen sin respuesta definitiva.

Un diálogo para entender los 20 segundos clave

En esta edición de La Hora del Suscriptor, Pedro J. Ramírez analizará, junto a expertos en la materia y en un diálogo directo con los lectores, qué se sabe ya de esos veinte segundos decisivos: cómo descarrilaron los últimos coches del tren de Iryo, por qué invadieron la vía contigua y qué margen, si es que hubo alguno, tuvieron los sistemas de seguridad para evitar la colisión con el Alvia. A partir de los datos oficiales y de la investigación en marcha, el encuentro abordará las hipótesis que se barajan —fallo en la vía, problema en el material rodante o una combinación de factores— y las que ya se consideran prácticamente descartadas, como el exceso de velocidad.

Las preguntas que planean sobre la investigación

El siniestro de Adamuz vuelve a situar en primer plano cuestiones que tocan la viabilidad del sistema: cómo se mantiene la línea de alta velocidad más antigua, qué pasó con las incidencias técnicas notificadas en el tramo en los meses previos y qué responsabilidades podrían derivarse si se confirman fallos estructurales o de supervisión.

¿Quiénes participarán en este encuentro?

Puri Beltrán: Presentadora del encuentro de La Hora del Suscriptor. Comunicadora, guionista y locutora.

Pedro J. Ramírez: El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a todas las preguntas de nuestros suscriptores en directo.

Fernando Pastor: Periodista especializado en temas jurídicos con más de tres décadas de experiencia. Fernando repasará el estado actual de la investigación, los elementos que ya se consideran probados, frente a aquellos que continúan bajo análisis judicial y técnico.