Olivia y el Terremoto Invisible: la poética fábula de Irene Iborra sobre la magia, el desahucio y los héroes cotidianos.

Olivia y el Terremoto Invisible: La poética fábula en stop motion de Irene Iborra Rizo sobre la magia, el desahucio y los héroes cotidianos.

Cuando la realidad se rompe: una niña convierte su vida en una película para sobrevivir, descubriendo que la verdadera familia se elige en las calles.

El cineasta Irene Iborra Rizo debuta en la dirección de largometrajes con "Olivia y el Terremoto Invisible", una conmovedora y original película de Animación Stop Motion que llegará a los cines el próximo 21 de noviembre de 2025. Esta coproducción entre España, Francia, Bélgica, Chile y Suiza, de tan solo 70 minutos de duración, promete ser una joya visual y emocional que aborda temas sociales desde la perspectiva más mágica de la infancia.

La película arranca con el "terremoto invisible" de la vida moderna: Olivia, su hermano pequeño Tim y su madre Ingrid (Emma Suárez) se ven obligados a abandonar su hogar y a empezar de cero en un nuevo barrio. Mientras Ingrid hace malabares para mantener a flote la economía familiar, Olivia construye un mecanismo de defensa para proteger a su hermano de la dura realidad: inventa que todo lo que están viviendo no es real, sino parte del rodaje de una gran película.

Escena de la película

Este juego de fantasía se convierte en su escudo, pero también tendrá consecuencias inesperadas al mezclar la realidad con la ficción.

Afortunadamente, el nuevo barrio les depara una sorpresa transformadora. A su alrededor, Olivia, Tim e Ingrid irán tejiendo lazos con una nueva y pintoresca "familia" elegida, con la que vivirán rocambolescas y divertidas aventuras.

El reparto cuenta con las voces de Ona Bagué (como Olívia), Biel Pato (Tim), y las destacadas participaciones de Sarah Bea (Mireia), Victoria Peñarroya (Encarna) y David Mateos (Roc), además de la ya mencionada Emma Suárez en el rol de Ingrid.

Escena de la película

"Olivia y el Terremoto Invisible" es un relato vitalista que, entre risas, llantos, magia y una profunda amistad, demuestra que los auténticos héroes cotidianos son aquellos que, pese a las adversidades, luchan día a día por la dignidad y la felicidad. Una obra visualmente única que nos recuerda el poder de la imaginación para transformar la realidad.

